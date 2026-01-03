أحمد عيد عبد الملك: مشاكل الزمالك أصعب من فترة العشرية السوداء

تحدث أحمد عيد عبدالملك نجم نادي الزمالك السابق، عن مشاكل وأزمات القلعة البيضاء، مؤكدًا أن ظروف الزمالك حاليًا أصعب من فترة «العشرية السوداء».

وقال أحمد عيد في تصريح تليفزيوني عبر برنامج الكورة مع فايق المذاع على شاشة أم بي سي مصر 2: «الزمالك لديه العديد من المشكلات التي يجب حلها أولًا قبل الحديث عن ملف الصفقات الجديدة، وعلى رأسها ملف المدرب الجديد حتى الآن لا يوجد أي تطور في الملف وهناك خلاف بين مجلس الإدارة والمدير الرياضي للنادي».

وأضاف: «أزمات الزمالك تحتاج معالجة حقيقية، وما يحدث داخل الكواليس لا يساعد على النجاح، ولا يتيح لأي شخص تحقيق حتى 10% من النجاح المطلوب».



وتابع نجم الزمالك السابق: «الظروف الحالية لـ الزمالك أصعب من فترة العشرية السوداء»، مشيرًا إلى أن هناك لاعبين أجانب انضموا للزمالك خلال الموسمين الماضيين ورحلوا دون أن يتركوا أي بصمة فنية تُذكر داخل أرضية الميدان.

وعن فرص الزمالك في حصد أي بطولة هذا الموسم، قال أحمد عيد عبدالملك: «على الورق، الزمالك قادر ومرشح للمنافسة على جميع البطولات التي يشارك بها، سواء الدوري أو الكونفدرالية، فالأمور ليست بعيدة فنيًا».

واختتم عبدالملك حديثه قائلًا: «حل الزمالك هو تصحيح المسار من الداخل حتى يترجم هذه القدرات إلى نجاح حقيقي».