حكومة فنزويلا: الهجوم الأمريكي يهدف للاستيلاء على النفط والمعادن في بلادنا

أعلنت حكومة فنزويلا، أن هدف الهجوم الأمريكي هو الاستيلاء على النفط والمعادن في بلادنا، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

العدوان الأمريكي ضد فنزويلا

وأعلنت فنزويلا رفضها وإدانتها الشديدة، العدوان العسكري الخطير الذي ترتكبه حكومة الولايات المتحدة الحالية ضد الأراضي الفنزويلية وسكانها في المناطق المدنية والعسكرية في كاراكاس، عاصمة الجمهورية، وولايات ميراندا وأراجوا ولا غوايرا.

وقالت إن هذا العمل يشكل انتهاكًا صارخًا لميثاق الأمم المتحدة، ولا سيما المادتين 1 و2، اللتين تنصان على احترام السيادة، والمساواة القانونية بين الدول، وحظر استخدام القوة، ويهدد السلام والاستقرار الدوليين، وتحديدًا في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، ويعرض حياة ملايين الأشخاص للخطر الشديد.

الاستيلاء على موارد فنزويلا

وأضاف أن الهدف من هذا الهجوم ليس سوى الاستيلاء على موارد فنزويلا الاستراتيجية، ولا سيما نفطها ومعادنها، في محاولة لكسر استقلالها السياسي بالقوة ولن ينجحوا في ذلك.