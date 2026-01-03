قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ديني

غدًا.. «بيت الزكاة والصدقات» يبدأ صرف إعانة شهر يناير 2026م للمستحقين بجميع المحافظات

«بيت الزكاة والصدقات» يبدأ صرف إعانة شهر يناير 2026م للمستحقين بجميع المحافظات
«بيت الزكاة والصدقات» يبدأ صرف إعانة شهر يناير 2026م للمستحقين بجميع المحافظات
شيماء جمال

وجَّه الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، المشرف العام على بيت الزكاة والصدقات- رئيس مجلس الأمناء، بصرف الإعانة الشهرية لمستحقي الدعم النقدي الشهري عن شهر يناير بداية من غد الأحد الموافق 4 من يناير 2026م.

أكد «بيت الزكاة والصدقات» في بيان له اليوم، أن صرف الإعانة الشهرية للأُسَر المستحقة والأوْلى بالرعاية عن شهر يناير 2026م، سيبدأ غدًا في جميع مكاتب البريد على مستوى الجمهورية.

أوضح «بيت الزكاة والصدقات» أن صرف الإعانات الشهرية للمستحقين يندرج ضمن برنامج «سند» لتقديم إعانات شهرية للأُسَر الأوْلى بالرعاية في جميع المحافظات، وهو أحد البرامج التنموية لـ«بيت الزكاة والصدقات» التي تعمل على مد يد العون إلى الأُسَر الأكثر احتياجًا التي تجد صعوبة في تحمل نفقات الحياة وأعبائها.

شيخ الأزهر أحمد الطيب بيت الزكاة الزكاة بيت الزكاة والصدقات

في أجواء عائلية راقية.. علي جمعة يصطحب ابنة جيهان زكي إلى عريسها بحفل زفافها

في أجواء عائلية راقية.. علي جمعة يصطحب ابنة جيهان زكي إلى عريسها | صور

«بيت الزكاة والصدقات» يبدأ صرف إعانة شهر يناير 2026م للمستحقين بجميع المحافظات

غدًا.. «بيت الزكاة والصدقات» يبدأ صرف إعانة شهر يناير 2026م للمستحقين بجميع المحافظات

من فاتته صلاة في السفر كيف يقضيها بعد عودته

من فاتته صلاة في السفر كيف يقضيها بعد عودته؟.. الأزهر للفتوى يجيب

