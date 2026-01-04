برج العقرب.. حظك اليوم الأحد 4 يناير: تلتقي بحبيب سابق

برج العقرب (24 أكتوبر - 22 نوفمبر) من الأبراج المائية، ومن أبرز صفاته الشك، والوصول إلى أهدافه دون النظر إلى مصلحة الآخرين، الرغبة في الانتقام من الأعداء.

ونستعرض توقعات برج العقرب وحظك اليوم الأحد 4 يناير 2026 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي خلال السطور التالية.

مشاهير برج العقرب

منى زكي واحمد حلمي وجمال سليمان ومجدي يعقوب وفيروز.

برج العقرب وحظك اليوم الأحد 4 يناير 2026

عالج مشاكل علاقتك العاطفية للحفاظ على استمرارها. ستشغلك مسؤوليات جديدة في العمل، قد تظهر بعض المشاكل الصحية.

برج العقرب وحظك اليوم مهنيا

كما سيجد المصرفيون والمدراء الماليون والمحاسبون والمهندسون المعماريون ومصممو الديكور الداخلي والممرضون فرصًا للنمو والتطور، وقد يختار رجال الأعمال اليوم المناسب لإطلاق فكرة أو مشروع جديد.

برج العقرب وحظك اليوم صحيا

قد يُصاب الأطفال بحمى فيروسية أو ألم في الحلق. على النساء توخي الحذر أثناء العمل في المطبخ، فقد يتعرضن لحروق طفيفة من الأفضل أيضًا الالتزام بقواعد المرور أثناء القيادة اليوم.

برج العقرب عاطفيا

تجنّب الجدالات التي تنبع من الكبرياء. اليوم مناسب أيضًا لعشاء رومانسي، يمكنك أيضًا اختيار هذا اليوم لطلب يد من تُعجب به، قد تلتقي بحبيب سابق، وهذا قد يُعيدكما إلى بعضكما، حيث ستتمكنان من حلّ جميع المشاكل القديمة.

توقعات برج العقرب خلال الأيام المقبلة

فكّر في شراء عقار جديد، ولكن تجنّب الاستثمارات الكبيرة في سوق الأسهم. سينجح رجال الأعمال أيضاً في جمع الأموال من خلال المروجين.