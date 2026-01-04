35 ألف جنيه بدون الكتب والزي|التعليم تعلن تفاصيل مصروفات المدارس المصرية الألمانية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن قيمة مصروفات المدارس المصرية الألمانية للعام الدراسي القادم 2026 / 2027 تبلغ 35 ألف جنيه مصري، بالإضافة إلى الزيادة السنوية التي تقرها وزارة التربية والتعليم

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن مصروفات المدارس المصرية الألمانية للعام الدراسي القادم 2026 / 2027 ، غير شاملة الزي المدرسي والكتب الدراسية ، حيث يتم صدور قرار وزاري خاص بتنظيم قواعد وإجراءات وتسعير الكتب الدراسية لمنظومة المناهج الجديدة ، ويتم اخطار ولي الامر بذلك بشكل رسمي في حينه ، كما تكون قيمة الزي المدرسي اجبارية لبداية كل مرحلة وهي قيمة إضافية على قيمة المصروفات

قواعد سداد مصروفات المدارس المصرية الألمانية للعام الدراسي القادم 2026 / 2027

في إطار التيسير على أولياء الأمور فيما يتعلق بسداد مصروفات المدارس المصرية الألمانية للعام الدراسي القادم 2026 / 2027 ، تم اعتماد الطرق التالية للسداد (علما بأن السداد النقدي غير متاح) :

السداد المباشر من خلال ماكينة الدفع المباشر بالمدرسة لكامل المصروفات الدراسية أو على 3 أقساط والكتب الدراسية والزي المدرسي

السداد بفرع بنك مصر لكامل المصروفات الدراسية او على 3 أقساط والكتب الدراسية والزي المدرسي بموجب اصل ابصال االسداد ولا يتم قبول صورة من الايصال او صورة على الواتس اب او أي تطبيق اخر

متاح سداد الأقساط بطرق و وسائل مختلفة

دفع المستحقات على 3 أقساط ( قسط خلال أسبوع من اخطار ولي الامر بقبول ملف الطفل + القسط الثاني في الأول من شهر نوفمبر + القسط الثالث في الأول من شهر يناير )

قواعد استرداد مصروفات المدارس المصرية الألمانية للعام الدراسي القادم 2026 / 2027