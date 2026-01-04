قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مرأة ومنوعات

دراسة تكشف عن فاكهة تزيد من نضارة البشرة

البشرة
البشرة
حياة عبد العزيز

في ظل الانتشار الواسع لمكونات العناية بالبشرة مثل الريتينول والببتيدات والنياسيناميد وحمض الهيالورونيك، يواصل كثيرون البحث عن المنتج المثالي للحصول على بشرة صحية ومشرقة، لكن ما يغفل عنه البعض هو أن العناية بالبشرة لا تقتصر فقط على المستحضرات الموضعية، بل تبدأ أولًا من الداخل، وتحديدًا من النظام الغذائي.

وأكد خبراء التغذية أن اتباع نظام غذائي غير متوازن قد يحرم البشرة من النضارة مهما بلغت جودة منتجات العناية المستخدمة، وفي هذا السياق، سلطت دراسة حديثة الضوء على الدور المهم للفواكه الغنية بفيتامين سي، وعلى رأسها الكيوي، في تحسين صحة الجلد.

دراسة علمية تكشف تأثير فيتامين سي على الجلد

أظهرت دراسة حديثة بعنوان تحسين مستويات فيتامين سي ووظائف الجلد لدى الإنسان بعد تناول الكيوي: غذاء غني بفيتامين سي، نُشرت في مجلة الأمراض الجلدية الاستقصائية، أن زيادة استهلاك فيتامين سي عبر الغذاء يمكن أن تؤدي إلى تحسن واضح في وظائف الجلد.

ووجد الباحثون أن تناول حبتين من فاكهة الكيوي يوميًا يرفع مستويات فيتامين سي في الجلد بشكل مباشر، ما يُسهم في زيادة سماكته وتسريع عملية تجديد خلاياه. وترتبط هذه النتائج بزيادة إنتاج الكولاجين، وهو البروتين الأساسي المسؤول عن مرونة البشرة ومظهرها الشاب.

الكيوي سر طبيعي لبشرة صحية

أوضحت الدكتورة جيتيكا تشوبرا، أخصائية التغذية الشاملة، أن الكيوي يُعد من أغنى المصادر الطبيعية لفيتامين سي، وهو عنصر أساسي لدعم إنتاج الكولاجين والحفاظ على نضارة البشرة..

وأضافت: “أنصح بتناول الكيوي بانتظام لأنه يساعد على شد البشرة وتقليل البهتان والخطوط الدقيقة وعلامات التقدم المبكر في السن”.

وتشير تشوبرا إلى أن تناول حبتين من الكيوي يوميًا يمكن أن يغطي نسبة كبيرة من الاحتياج اليومي لفيتامين سي، إلى جانب احتوائه على مضادات أكسدة وألياف غذائية تدعم صحة الأمعاء. 

وأكدت في هذا السياق أن البشرة الصافية تبدأ من الأمعاء، وليس من مستحضرات التجميل، موضحة أن تحسين الهضم وتقليل الالتهابات ينعكس مباشرة على إشراقة البشرة وصحتها.


 

البشرة نضارة البشرة الكيوي فوائد الكيوي فوائد الكيوي للبشرة

