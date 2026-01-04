قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

خلال عام.. فحص 1600 طفل مبتسر ضمن مبادرة رؤية أمل بمستشفى رمد المنصورة

واصل مستشفى رمد المنصورة خلال عام 2025 تحقيق نتائج ملموسة في فحص وعلاج اعتلال الشبكية لدى الأطفال المبتسرين.

وأوضح  بيان صادر من المستشفى أنه تم خلال عام 2025 فحص نحو 1600 طفل مبتسر للكشف المبكر عن اعتلال الشبكية (ROP) وفقًا للبروتوكولات العالمية والمصرية المعتمدة، إلى جانب إجراء 39 تدخلاً علاجيًا دقيقًا شملت حقن عيون المبتسرين، في خطوة تُنفذ لأول مرة ضمن خدمات المستشفى، وأسهمت في إنقاذ الإبصار للحالات الحرجة.

وانطلقت مبادرة «رؤية أمل» كمشروع منظم تحت إشراف الدكتور أحمد حسان، مدير مستشفى رمد المنصورة، وبالتنسيق مع إدارة الحضانات بمديرية الصحة بالدقهلية برئاسة الدكتورة بسمة شوكت، وبمشاركة فرق أطباء العيون والحضانات على مستوى المحافظة، بما يضمن سرعة الوصول للحالات الأكثر عرضة للإصابة.

وتعتمد المبادرة على نظام رقمي ذكي يبدأ منذ دخول حديثي الولادة إلى الحضانات، حيث يتم تسجيل الحالات المعرّضة للإصابة على تطبيق إلكتروني مخصص، مع متابعة دقيقة وتحديد مواعيد الفحص مسبقًا، إلى جانب تنسيق مستمر لضمان التدخل في التوقيت الأمثل، وذلك تحت إشراف منسق المبادرة الدكتورة هيام الحماقي.

وشهدت المبادرة تطورًا نوعيًا في مستوى الخدمات المقدمة، من خلال استخدام تطبيق طبي مدعوم بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب إدخال وسائل تصوير مبتكرة لقاع العين شملت التصوير الملون واستخدام عدسة +40 ديوبتر ذات المجال الواسع لفحص المبتسرين لأول مرة، ما أسهم في رفع دقة التشخيص وسرعة التدخل.

فيما أكد الدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن مبادرة «رؤية أمل» تمثل نموذجًا ناجحًا للتكامل بين المستشفيات التخصصية وإدارات الحضانات، مشيرًا إلى أن ما تحقق خلال عام 2025 يعكس تطور مستوى الخدمات المقدمة للأطفال المبتسرين وحرص المديرية على التدخل المبكر للحفاظ على الإبصار وتقليل معدلات الإعاقة البصرية، مؤكدًا استمرار دعم المديرية لكافة المبادرات الطبية التي تستهدف تحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.

ويشارك في تنفيذ المبادرة فريق طبي متخصص يضم الأطباء: الدكتور أحمد النجدي، الدكتور عمرو زغلول، الدكتور إسلام عبدالهادي، الدكتورة أماني محمد علي، والدكتورة آية حلمي، إلى جانب فريق التمريض المكون من الممرضة عزة عيد والممرضة دعاء عوض.

