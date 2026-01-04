قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
انطلاق الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشة تعديل الضريبة العقارية
تفاصيل جنازة وعزاء السيناريست هناء عطية
حامل بعد 3 عمليات.. 10 صور لـ سالي عبد السلام
الهيئة الوطنية للانتخابات توجه رسالة للشعب المصري
الليلة الماضية.. القوات الروسية تسقط 90 طائرة أوكرانية مسيرة
رئيس الوزراء للبابا تواضروس: عيد الميلاد فرصة لتعزيز المحبة والتقارب بين جميع المصريين
ذكرى ميلاد شيخ الأزهر.. مسيرة علمية عالمية للدكتور أحمد الطيب في ترسيخ الوسطية والسلام
أحمد شوبير يكشف خطة الأهلي لتدعيم الهجوم في يناير
مهاجم تحت السن على رادار الأهلي.. وموقف الصفقات الجديدة
تقليص سنوات الدراسة في كلية تجارة عين شمس إلى 3 سنوات
مسئولو «الإسكان» يتفقدون المشروعات الجارية بمدينتي حدائق العاشر من رمضان والعبور الجديدة |صور
أذكار الصباح كاملة.. رددها الآن وحصن نفسك
أخبار البلد

إزالة بناء مخالف وغلق وتشميع 47 محلاً وكافية غير مرخص بالهرم

ايمان البكش

تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزيرة البيئة ، تقريراً مشتركاً اليوم الأحد من لجنة المحال العامة و الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة حول نتائج المرور الميداني الذي نفذته فرق الوزارة علي المركز التكنولوجي بحي الهرم بمحافظة الجيزة وحي النزهة بمحافظة القاهرة وكذا المرور الميدانى على تلك الأحياء صباحاً ومساءً لمراجعة تراخيص المحال العامة وعدد من الملفات التى تهم المواطنين.

وأوضح التقرير المشترك الذى تلقته وزيرة التنمية المحلية من اللواء مجدي الأبرق رئيس الأمانة الفنية ومقرر اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة والدكتور محمد علام مدير الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالوزارة ، أنه تم المرور على المركز التكنولوجي بحي الهرم لمتابعة منظومة العمل، ورفع كفاءة الأداء، وآليات تقديم الخدمات المقدمة للمواطنين، وتم تنفيذ الحملة في إطار تنسيق كامل والبث المباشر مع مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، بما يضمن المتابعة الفورية لكافة الإجراءات .

وأشار التقرير إلى أنه تم تنفيذ حملة ميدانية موسعة بنطاق الحي، و أسفر المرور على المركز التكنولوجي أنه تبين وجود عدد من المعاملات المتوقفة، وتم التعامل معها على الفور ومنها (٣٦٨) معاملة متوقفة على إخطار العميل و(١٩٤) معاملة متوقفة على إصدار المستند و (٦٨٥) معاملة متوقفة على تسليم المستند  ، حيث تم التنبيه المشدد على مسئولي المركز التكنولوجي والإدارات الخلفية بعدم تعطيل طلبات المواطنين، وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للانتهاء من كافة المعاملات المتراكمة، بما يضمن تقديم الخدمة في التوقيتات المحددة.

جولة ميدانية 

كما أكد التقرير أنه اللجنة المشتركة من الوزارة قامت بحضور رئيس حي الهرم ومسئولي هيئة سلامة الغذاء، ومديرية التموين، ومسئولي المحلات، والمتابعة الميدانية، بالمرور على عدد من شوارع الحي ، وأسفرت الحملة عن مصادرة الإشغالات التي تعوق حركة المرور وسير المواطنين وتشكل تعديًا على حقهم في الطريق العام، حيث تم مصادرة  (٢٩٥) حالة إشغال بنطاق حدائق الأهرام  ، وإزالة حالة بناء مخالف بالدور الخامس، لمخالفتها لاشتراطات الترخيص، وذلك في إطار الالتزام بتطبيق القانون والحد من ظواهر البناء المخالف ، كما تم إزالة  (٦) إعلانات بدون ترخيص، التزامًا بأحكام القوانين المنظمة في هذا الشأن.
كما قامت اللجنة بالمرور على المحال التجارية لبحث موقفها القانوني، وحث أصحابها على تقنين أوضاعهم وفقاً لقانون المحال العامة حيث تم دفع (١٤) محلًا لتقنين أوضاعهم القانونية فورًا  ، وغلق وتشميع  (٢٢) محلًا وكافيه، لمزاولتهم النشاط دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة.

وأشار التقرير الذى تلقته وزيرة التنمية المحلية إلى قيام اللجنة بمواصلة أعمالها الميدانية ليلاً ، حيث تم تنفيذ حملة موسعة على حي النزهة، بالتنسيق الكامل مع مركز سيطرة الشبكة الوطنية بالوزارة من خلال الربط والبث المباشر، وبمرافقة سيارة المركز التكنولوجي المتنقلة، بهدف التيسير على المواطنين وسرعة تقديم الخدمات في مواقعهم ، وشارك في الحملة مع لجنة الوزارة ، و رئيس حي النزهة، وشرطة المرافق، ومشرفو المحال العامة، حيث تم المرور على عدد من شوارع الحي، وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع 25 محلًا لمخالفتهم أحكام المادة (2) من القانون رقم 154 لسنة 2019، الخاصة بمزاولة النشاط دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة ، وتلقي 16 طلبًا لتقنين الأوضاع القانونية من أصحاب الأنشطة، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها على الفور من خلال المنظومة الرسمية.
وأكدت اللجنة أن الحملات الميدانية مستمرة خلال الفترات الصباحية والمسائية، تنفيذًا لتوجيهات وزيرة التنمية المحلية، بهدف فرض الانضباط، وتطبيق القانون، والحفاظ على المظهر الحضاري، وضمان تقديم خدمات أفضل للمواطنين.

التنمية المحلية منال عوض ازالة المخلفات الهرم الجيزة

