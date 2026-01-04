قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إغلاق المجال الجوي في اليونان ووقف حركة المطارات.. ما السبب؟
عمرو دياب يحيي حفلًا غنائيًا في بيروت.. 1 أغسطس
قداسة البابا تواضروس الثاني: نتمنى أن يكون العام الجديد سعيدًا على جميع المصريين ووطننا الغالي
الحق اشتري... انخفاض يصل إلى200 جنيه وشعبة الذهب تكشف مفاجأة
تنسيق مشترك بين التأمين الصحي الشامل والرعاية الصحية لدعم جاهزية المنظومة
إيلون ماسك يحذر: إساءة استخدام Grok تعرضك للمساءلة القانونية
تشكيل ليفربول المتوقع أمام فولهام في الدوري الإنجليزي
علي جمعة: المنشاوي كان يسلطني لأنه كان مؤدبا مع القرآن وياتي بعده الحصري
الأمن يداهم ناديًا صحيًا يدار لممارسة الأعمال المنافية للآداب بالتجمع
شهادات الإدخار من بنك مصر.. اعرف العائد
مجلس وزراء الداخلية العرب يحتفى بـ أسبوع التوعية بمخاطر التطرف والإرهاب
رئيس الجبهة الوطنية: ندخل البرلمان ببرنامج واقعي وخطط زمنية لدعم الدولة وتمثيل الشارع المصري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط يتابع سير التصويت بدوائر الإعادة

محافظ أسيوط يتابع سير التصويت لحظة بلحظة من مركز سيطرة الشبكة الوطنية بالدوائر الثلاث
محافظ أسيوط يتابع سير التصويت لحظة بلحظة من مركز سيطرة الشبكة الوطنية بالدوائر الثلاث

واصل اللواء دكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، متابعته المستمرة لسير عملية التصويت في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب، من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، وذلك في إطار الإشراف المباشر واللحظي على مجريات العملية الانتخابية بكافة اللجان في الدوائر الثلاث التي تجرى بها الإعادة.

انتظام العمل داخل اللجان

 ترأس محافظ أسيوط أعمال غرفة العمليات المركزية، بحضور خالد عبدالرؤوف السكرتير العام المساعد، واللواء أحمد حسني مستشار المحافظ إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية والأمنية، ووكلاء الوزارات، ورؤساء الهيئات، وممثلي شركات المرافق والخدمات الحيوية، حيث جرى استعراض الموقف الانتخابي أولًا بأول على مستوى المراكز والمدن، والوقوف على انتظام العمل داخل اللجان.

أستقبال مليونين و251 ألف ناخب وناخبة

وأكد المحافظ أن جميع اللجان الانتخابية فتحت أبوابها في المواعيد المقررة دون أي معوقات، وتعمل بانتظام داخل 285 مركزًا انتخابيًا تضم 353 لجنة فرعية، جرى تجهيزها بالكامل لاستقبال أكثر من مليونين و251 ألف ناخب وناخبة، يتنافس أمامهم 18 مرشحًا على 9 مقاعد بنظام الفردي، وسط التزام كامل بالقواعد والضوابط المنظمة للعملية الانتخابية.

وأوضح اللواء دكتور هشام أبوالنصر أن المتابعة تتم من خلال منظومة متكاملة تربط غرفة العمليات المركزية بالغرف الفرعية بالمراكز والأحياء، وتتواصل مع غرفة عمليات مجلس الوزراء وغرفة عمليات وزارة التنمية المحلية بما يتيح سرعة رصد أي ملاحظات ميدانية والتعامل الفوري معها بالتنسيق مع الجهات المعنية، مشيرًا إلى أن العملية الانتخابية تسير في أجواء هادئة ومنضبطة، وتحت إشراف قضائي كامل، وتأمين منظم من الأجهزة الأمنية.

وأشار المحافظ إلى أنه تم التأكد من جاهزية جميع المقار الانتخابية من حيث الإضاءة والتهوية، وتأمين المداخل والمخارج، وتوافر مصادر الكهرباء الاحتياطية، فضلًا عن توفير التيسيرات اللازمة لكبار السن وذوي الهمم، بما يضمن سهولة ويسر عملية التصويت.

وشدد محافظ أسيوط على التزام الجهاز التنفيذي بالحياد التام والوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، مؤكدًا أن دور المحافظة يقتصر على تقديم الدعم التنظيمي والفني فقط، تنفيذًا لتعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات.

وفي ختام متابعته، دعا اللواء دكتور هشام أبوالنصر المواطنين إلى المشاركة الإيجابية في جولة الإعادة، مؤكدًا أن الإقبال على التصويت يعكس وعي أبناء أسيوط وحرصهم على ممارسة حقهم الدستوري، ودعم مسيرة الدولة في ترسيخ مؤسساتها الدستورية واستكمال مسار التنمية.

أسيوط عملية التصويت جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة العملية الانتخابية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجازة رسمية الأربعاء المقبل.. لكن هؤلاء محرومون منها بالقانون

إجازة رسمية الأربعاء المقبل.. لكن هؤلاء محرومون منها بالقانون

مادورو

شاهد .. أول لقطات للحظة وصول «مادورو» مكتب مكافحة المخدرات بنيويورك

مادورو وترامب وعكاشة

اعتبروني سلامة في "وا إسلاماه".. ماذا قال توفيق عكاشة بعد سقوط رئيس فنزويلا؟

مادورو يذهب للاعتقال بــ"سجن المشاهير"

سجن النجوم والمشاهير| بالأسماء.. الرئيس الفنزويلي مُعتقل مع هؤلاء في نيويورك

منتخب تونس

«الغندور» يُعلّق بعد خروج السودان وتونس على حساب فرق القارة السمراء

الزمالك

إعلامية: أرض بديلة للزمالك في أكتوبر.. وتوقيع العقود مع عودة حسين لبيب من فرنسا

المجني عليه

ننشر صورة ضحية الميراث على يد شقيقه بطوخ

الذهب

سعر عيار 24 اليوم الأحد 4-1-2026

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

محافظ البحيرة: إقبال الناخبين يؤكد وعي مواطني الناس بالمشاركة

الفنان آسر ياسين

صورنا في المترو وشارع المعز.. آسر ياسين يكشف كواليس فيلم "إن غاب القط"

إلهام أبو الفتح

صدى البلد يستعرض مقال إلهام أبو الفتح: مبروك لميس

بالصور

في عيد ميلادها.. فستان يارا السكري يثير إعجاب رواد السوشيال ميديا

يارا السكري
يارا السكري
يارا السكري

حامل بعد 3 عمليات.. 10 صور لـ سالي عبد السلام

حامل بعد 3 عمليات.. 10صور لـ سالى عبد السلام
حامل بعد 3 عمليات.. 10صور لـ سالى عبد السلام
حامل بعد 3 عمليات.. 10صور لـ سالى عبد السلام

مقرمش ولونه وردي.. طريقة تخليل اللفت مثل المحلات

.طريقة تخليل اللفت مثل المحلات
.طريقة تخليل اللفت مثل المحلات
.طريقة تخليل اللفت مثل المحلات

مذنب منتظر في 2026.. هل نشهد ظاهرة سماوية نادرة؟

الفلك
الفلك
الفلك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لميس

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

المزيد