حسام حسن: صلاح أفضل لاعب فى العالم ويمتلك عقلية مختلفة.. فيديو
رقابة صارمة.. وزير الزراعة: سنضرب بيد من حديد على المتلاعبين بالأسمدة
تأكيدا لـ صدى البلد.. جومانا مراد تبدأ تصوير مسلسلها الجديد مع المخرج سعد هنداوي
أهلاوي أم زملكاوي.. آسر ياسين يكشف انتماءه الكروي
البابا تواضروس يستقبل رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى والنائب العام للتهنئة بعيد الميلاد المجيد
حسام حسن يكشف تفاصيل إصابة مصطفى محمد قبل لقاء بنين.. فيديو
خريطة الأمان وقت الأمطار.. الأرصاد تكشف عن مناطق تنجو من الطقس السىء
من التعارف إلى الاحتيال.. كيف يخطط مجرمو الإنترنت لسرقة الضحية خلال 7 أيام ؟
رئيس «كهرباء القناة»: وفرنا 6 ملايين جنيه سنويًا بفضل مركز الطباعة واسترد تكلفته في 14 شهراً ونستهدف خفض نسبة الفقد لـ5.1%
السيطرة على تسرب غاز بخط مواد بترولية في أسيوط
أسعار الدولار اليوم الأحد في ختام التعاملات
الصحة: تنفيذ أنشطة توعوية لصحة الفم والأسنان لذوي الهمم في 21 محافظة
تكنولوجيا وسيارات

معرض CES 2026.. ما المفاجآت التقنية التي تنتظرنا هذا العام؟

معرض CES 2026
معرض CES 2026
شيماء عبد المنعم

يبدأ معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES 2026، يوم 6 يناير في لاس فيجاس، حيث ستعرض الشركات التكنولوجية أحدث ابتكاراتها على مدار أربعة أيام، وتحدد توجهات العام القادم في عالم التقنية.

وقد بدأت أبرز العلامات التجارية بالإعلان عن ابتكاراتها الجديدة، مثل سامسونج وLG وسوني وإنتل وAMD وإنفيديا، والتي ستكشف عن أحدث منتجاتها خلال مؤتمرات صحفية.

وكما هو الحال كل عام، سيشهد المعرض عروضا ضخمة من أجهزة التلفاز، الحواسيب المحمولة، وأجهزة المنزل الذكي، لكن هذا العام هناك عنصر واحد يسيطر على كل شيء هو الذكاء الاصطناعي.

الذكاء الاصطناعي في كل مكان

من المؤكد أن CES 2026 سيكون عالما من الذكاء الاصطناعي، حيث ستدمج الشركات تقنيات AI في معظم فئات المنتجات، من الغسالات والثلاجات إلى الكاميرات والسيارات، التحدي سيكون تمييز التطبيقات المفيدة فعلا عن الميزات المضافة لأغراض تسويقية فقط.

توقع ظهور أجهزة منزلية ذكية مع مساعدات صوتية أكثر تفاعلية، وإكسسوارات قابلة للارتداء مدعومة بالذكاء الاصطناعي مثل الأساور، القلائد، وأجهزة مزودة بكاميرات.

معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES 2026

النظارات الذكية تسيطر على المشهد

ستكون النظارات الذكية أحد أبرز اتجاهات CES هذا العام، بعد نجاح تعاون ميتا وRay-Ban، ستظهر مجموعة واسعة من النظارات التي تجمع بين الأناقة والفائدة والوظائف الذكية.

التنوع سيكون مذهلا:

- نظارات بشاشات أحادية وثنائية العدسة.

- نماذج خالية من الكاميرا للمحافظة على الخصوصية.

- نظارات AI مخصصة للصور والصوت.

- نظارات فيديو توفر ميزات الواقع الممتد XR دون الحاجة لأجهزة كبيرة الحجم.

- الشركات المتوقعة: TCL وRokid وXreal وEven Realities، مع استمرار البحث عن التصميم المثالي للنظارات الذكية.

أجهزة التلفاز تصبح أكثر سطوعا وجرأة

لطالما كانت التلفزيونات محور اهتمام CES، ويبدو أن تقنية Micro RGB LED تتصدر هذا العام، حيث تستخدم مجموعات LED حمراء وخضراء وزرقاء بدل الأبيض أو الأزرق التقليدي، لتقديم ألوان أوسع قد تتفوق على شاشات OLED.

توسع سامسونج خط Micro RGB ليشمل مقاسات 55 و65 و75 و85 و100 و115 بوصة، أما LG فتكشف عن أول تلفزيونات Micro RGB evo بمقاسات 75 و86 و100 بوصة، مع تغطية 100% لنطاق الألوان.

كما تدخل LG أيضا سوق "التلفاز الفني" مع Gallery TV، بينما تقدم شاشات 5K مع AI للتكبير الذكي، مقابل شاشات 6K من سامسونج بتقنية 3D بدون نظارات.

الروبوتات لكل غرفة ومهمة

ستكون الروبوتات محور CES 2026، من المفاهيم الخيالية إلى التطبيقات العملية، من بينها مكانس روبوتية متطورة، مثل Roborock Saros Z70 بأذرع قابلة للسحب، وDreame X50 بساقين لتجاوز العوائق، وقدرات على صعود الدرج.

ووفقا لإعلان سابق، ستكشف شركة LG عن CLOiD، روبوت منزلي شبيه بالبشر، إضافة إلى روبوتات لتنظيف المسابح وأعمال الحديقة.

ستكون هناك أيضا روبوتات جديدة ومبتكرة، من بينها Ballie من سامسونج وأفكار جديدة كليا، لتظهر الروبوتات كجزء أساسي من حياتنا وليس مجرد تسلية.

الحواسيب المحمولة

CES دائما منصة لإطلاق حواسيب محمولة من كل الشركات الكبرى باستثناء آبل، هذا العام سيتم الإعلان عن:

- أجهزة جديدة بمعالجات Intel Panther Lake وQualcomm Snapdragon X2 وAMD.

- أجهزة ألعاب قد لا تشهد تحديثات كبيرة بدون بطاقات إنفيديا جديدة، لكن الرسوميات المدمجة من Intel وكوالكوم قد تكون كافية لإبهار المستخدمين.

- ستعرض LG حواسيب Aerominium فائقة الخفة، ولينوفو قد تكشف عن حاسوب ألعاب قابل للطي ونسخة SteamOS من Legion Go 2.

هواتف ذكية للمغامرين

CES ليس منصة للهواتف الذكية التقليدية، لكنه يجذب الأجهزة التجريبية والمبتكرة:

- أبرزها Samsung Galaxy Z Trifold، هاتف ثنائي الطي يتحول إلى جهاز لوحي 10 بوصة، قد يقلل الاعتماد على الحواسيب المحمولة.

- أجهزة قابلة للطي وأفكار جديدة من شركات أصغر ستعرض إمكانيات المستقبل.

هذه الابتكارات قد تبقى مجرد نماذج أولية، لكنها جزء مما يجعل CES معرضا للابتكار والمستقبل الغريب في آن واحد.

