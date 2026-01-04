قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الوطنية للانتخابات: فوز مصطفى أبو دومه وعمرو عويضة وعلاء سليمان بطهطا سوهاج
موعد مباراة الزمالك القادمة أمام زد إف سي في مجموعات كأس عاصمة مصر
محمود فوزي عن تعديلات قانون الضريبة العقارية: الإعفاء يراعي الفئات الأدنى والأقل دخلًا
الوطنية للانتخابات: فوز المرشح مصطفى مزيرق بالدائرة الثالثة بالمراغة بسوهاج
آية عبد الرحمن: نشعر بالمسؤولية الكبيرة تجاه الوطن بعدما أصبح نائبة
من القمر الأزرق إلى الدموي.. 13 بدرا وخسوفات نادرة ترسم لوحة سماوية في 2026
على خلفية التطورات الجيوسياسية.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن
الوطنية للانتخابات: جولة الإعادة في الدوائر الـ19 الملغاة جرت في أجواء من الالتزام والانضباط
الوزراء: توقعات بتعزيز الاقتصاد لمكانته ضمن الأسواق الناشئة في 2026 مع تحسين توليد فرص العمل
الوطنية للانتخابات: فوز المرشحين حازم حمادي ودياب هريدي بالدائرة الأولى سوهاج
وزير الخارجية لنظيره العُماني: خفض التصعيد مدخل أساسي لحل الأزمة في اليمن
البترول: توقيع مُذكرة تفاهم بين مصر وقطر في الطاقة والغاز
القومي للمرأة ووزارة الأوقاف يبحثان تعزيز التعاون في التوعية ضمن مبادرة «صحّح مفاهيمك»

أمل مجدى

نظم المجلس القومي للمرأة اجتماعاً تنسيقيا مع ممثلى وزارة الأوقاف لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات التوعية المجتمعية والإعلام الرقمي،  في إطار دعم مبادرة «صحّح مفاهيمك»، التى تهدف إلى تصحيح المفاهيم المغلوطة وتعزيز الوعي بالقضايا المجتمعية ذات الأولوية، خاصة لدى فئة الشباب.

وقد شهد الاجتماع حضور كل من الأستاذة نشوى الحوفي عضوة المجلس، والأستاذة نهى مرسي رئيس الإدارة المركزية للفروع واللجان، والأستاذة أمل عبد المنعم مدير عام إدارة شكاوى المرأة، إلى جانب عدد من ممثلي الإدارات الفنية بالمجلس، و من جانب الوزارة الأستاذ محمود الجلاد، معاون وزير الأوقاف لشئون الإعلام والمنسق العام لمبادرة «صحّح مفاهيمك»، وعدد من أعضاء مكتبه.

ناقش الاجتماع تطور آليات تلقي الشباب للرسائل التوعوية في ظل الاعتماد المتزايد على منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أهمية توظيف الوسائط الرقمية الحديثة في تقديم محتوى توعوي مبسط ومؤثر يتناسب مع طبيعة الجمهور المستهدف.

كما ناقش أوجه التعاون بين الجانبين لنشر مبادرة «صحّح مفاهيمك» وتوسيع نطاقها المجتمعي، من خلال برامج التدريب، ومكتب شكاوى المرأة، و«جلسات الدوار» ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية والمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، فضلًا عن حملة «طرق الأبواب» التي ينفذها المجلس القومي للمرأة للتواصل المباشر مع الأسر في القرى والنجوع والمناطق الأكثر احتياجًا، إلى جانب برامج الإرشاد الأسري والتنشئة المتوازنة.

