القصة الكاملة لواقعة الإسباني وصديقته بعد خلع ملابسهما أمام الأهرامات

وسط الاهتمام المتزايد بحماية المناطق الأثرية ومتابعة سلوك الزوار الأجانب داخل مصر، شهدت منطقة الأهرامات بالجيزة واقعة أثارت جدلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

فقد قام سائح إسباني بأفعال اعتبرت مخالفة للأعراف والقوانين المحلية، ما دفع الأجهزة الأمنية للتدخل السريع والتحقيق في الواقعة. هذه الحادثة تعكس أهمية الالتزام بالقوانين داخل المواقع التاريخية، مع ضرورة التنسيق بين السلطات الأمنية والجهات السياحية للحفاظ على صورة مصر الحضارية أمام السياح والزوار.

الواقعة في الأهرامات

قررت جهات التحقيق إخلاء سبيل سائح إسباني وصديقته، بكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه لكل منهما، بعد ضبطهما على خلفية قيام السائح بخلع جزء من ملابسه وتصويره في وضع مخل داخل المنطقة الأثرية بالهرم بواسطة صديقته.

وألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على السائح الإسباني فور ورود بلاغ من قسم شرطة الهرم يفيد قيامه بخلع ملابسه وتصويره في وضع غير لائق بالمنطقة الأثرية. وعلى الفور انتقل رجال الأمن إلى موقع البلاغ، وتم ضبط المتهم وبحوزته الهاتف الذي التقطت به الصور، وتم تحرير محضر بالواقعة لإحالتها إلى جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

حادثة التوك توك في الدقهلية

وفي سياق منفصل، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية من كشف ملابسات حادثة تداولت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أظهر مقطع فيديو قيام قائد مركبة "توك توك" بمغافلة عامل إحدى محطات الوقود والهرب بالمركبة دون سداد قيمة الوقود.

وأوضحت التحقيقات أن بلاغًا وصل إلى مركز شرطة المنصورة من أحد العاملين بالمحطة يتضرر فيه من قائد المركبة، وتم تحديد وضبط المركبة بدون لوحات، وبمواجهة قائدها الذي له معلومات جنائية سابقة اعترف بالواقعة. تم التحفظ على المركبة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال قائدها.

مشاجرة وتعدٍ في أسيوط

كما تمكنت الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع مديرية أمن أسيوط من ضبط شخص له معلومات جنائية سابقة بتهمة تعديه على آخر في مركز القوصية. جاءت الواقعة بعد تداول منشور على فيسبوك مدعوم بمقطع فيديو يظهر قائد مركبة "توك توك" يتعدى بالضرب على مستقلي مركبة أخرى باستخدام عصا خشبية، ما أدى إلى إصابة أحدهم بجرح قطعي في الرأس.

وبالفحص والتحري تبين أن الخلاف نشأ بين الطرفين حول قيمة الأجرة، وتطور إلى مشاجرة جسدية. وأكدت التحقيقات أن المعتدي فر هاربًا بعد الاعتداء، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لضبطه والتحقيق معه في الواقعة.

تعكس هذه الأحداث الثلاثة، من خلع الملابس في منطقة الأهرامات إلى حوادث "التوك توك" في الدقهلية وأسيوط، حجم التحديات التي تواجهها الأجهزة الأمنية في ضبط السلوكيات المخالفة وحماية المواطنين والزوار على حد سواء. وتؤكد هذه الوقائع على ضرورة تعزيز الرقابة والتوعية بين الجمهور حول الالتزام بالقوانين، خاصة في المناطق الأثرية والسياحية، للحفاظ على الأمن العام وصورة مصر الحضارية أمام العالم.