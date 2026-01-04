أهالى بنها يشيعون جثمان محمد ياسر ضحية غدر الصحاب .. صور

شيع أهالى مدينة بنها بمحافظة القليوبية جثمان محمد ياسر الطالب بالصف الثالث الثانوى ابن قرية ميت العطار والذى لقى مصرعه غدرا على يد أحد أصدقائه.



وسادت حالة من الحزن بين الأهالي داعيين للمتوفى بالرحمة والمغفرة والقصاص العادل من المتهم.

وقال أصدقاء المجني أن المتهم كان صديقه، وأنه أقدم على ارتكاب الجريمة بدافع الغيرة والتفوق الدراسي، بينما كان محمد طوال حياته معروفًا بأخلاقه الحميدة والتزامه بالصلاة، وظلت أسرة المجني عليه تبحث عنه عقب اختفائه، فيما سلم المتهم نفسه إلى الجهات الأمنية، وأرشد عن مكان الجثة، لتباشر النيابة العامة التحقيقات في الواقعة.

وطالب أهالى القرية أوصدقاء المجنى عليه بالقصاص العادل من المتهم ، مؤكدين بأن محمد المتوفى لم يرتكب أى ذنب طوال حياته وكان متفوق دراسيا وملتزم فى الصلاة والصيام.

تحقيقات الواقعة

فيما كشفت التحقيقات أن المجني عليه، يدعى محمد ياسر، طالب بالصف الثالث الثانوي، قد استدرجه المتهم إلى منزل تحت الإنشاء في الساعة 12 منتصف الليل أمس، وأنهى حياته مستخدمًا سكينًا عُثر عليه بجانب الجثمان.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية قد تلقت إخطارًا من المقدم أحمد ربيع رئيس مباحث مركز شرطة بنها، يفيد بورود بلاغ بمقتل شاب بقرية الرملةبمنزل تحت الإنشاء وعلى الفور انتقلت قوة من مباحث المركز لمكان الواقعة.

وكشفت التحريات أن المجني عليه يدعى محمد ي. م. ن، 17 عامًا، طالب بالصف الثالث الثانوي، مقيم بقرية ميت العطار دائرة مركز بنها، وأن المتهم صديقه ويدعى محمود ا، حيث قام باستدراج المجني عليه إلى مبنى تحت الإنشاء، وأنهى حياته بطعنة نافذة في الرقبة، بسبب خلافات سابقة بينهما.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت قوة من المباحث بقيادة الرائد محمد صلاح والنقيب عمرو طاحون والنقيب محمد رمضان، معاوني رئيس المباحث، من ضبط المتهم، وبإرشاده تم ضبط السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة.