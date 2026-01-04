إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بأسيوط

أصيب 4 أشخاص في حادث تصادم وقع، اليوم الأحد، بطريق أسيوط الدائري ناحية منطقة عرب المدابغ بحي غرب مدينة أسيوط.

تصادم سيارتين بالطريق الدائري

تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول أسيوط، يفيد بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم سيارتين بالطريق الدائري ووجود مصابين.

وانتقل إلى موقع الحادث ضباط القسم والإسعاف وتبين من المعاينة والفحص وقوع تصادم بين سيارة رفع مخلفات تابعة لقرية ريفا، مركز ومدينة أسيوط، تحمل لوحات ي ب أ 7418، وسيارة ملاكي تحمل لوحات ي ع ر 1364.

و أسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص وجرى نقلهم إلى مستشفى الإيمان العام وأسيوط الجامعي.

وتحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة.