السودان.. مقتل 114 شخصا خلال أسبوع واحد في هجمات متفرقة بدارفور
القصة الكاملة لواقعة الإسباني وصديقته بعد خلع ملابسهما أمام الأهرامات
وزنه 8 جرامات.. سعر الجنيه الذهب اليوم وصل كام؟
استخراج بطاقة الرقم القومي 2026 وأسعار الاستمارات
الإفتاء: حالة واحدة يجوز فيها دفن النساء مع الرجال ولكن بـ 3 شروط
وفاة ضابط شرطة إثر إصابته بأزمة قلبية أثناء تأمين الانتخابات ببني مزار في المنيا
وزير الشؤون النيابية: المصريون يعيشون سواسية في دولة يحكمها القانون
أجواء كوميدية ومواقف طريفة.. حكم قاسي من أبلة فاهيتا لـ محمد سامي ومي عمر
اتأخرت في البلكونة.. محامي عروس المنوفية ضحية زوجها يكشف تفاصيل جديدة
1.6 مليون مستأجر تتقدم منهم 55 ألف للحصول على سكن بديل.. برلماني يوضح
محمد الجوسقي رئيسا تنفيذيا للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
وزير الشئون النيابية والقانونية: قيمة الضرائب على العقارات المبنية لا تمثل عبئا على المواطنين
حوادث

إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بأسيوط
إيهاب عمر

أصيب 4 أشخاص في حادث تصادم وقع، اليوم الأحد، بطريق أسيوط الدائري ناحية منطقة عرب المدابغ بحي غرب مدينة أسيوط.

 تصادم سيارتين بالطريق الدائري

تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول أسيوط، يفيد بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم سيارتين بالطريق الدائري ووجود مصابين.

وانتقل إلى موقع الحادث ضباط القسم والإسعاف وتبين من المعاينة والفحص وقوع تصادم بين سيارة رفع مخلفات تابعة لقرية ريفا، مركز ومدينة أسيوط، تحمل لوحات ي ب أ 7418، وسيارة ملاكي تحمل لوحات ي ع ر 1364.

و أسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص وجرى نقلهم إلى مستشفى الإيمان العام وأسيوط الجامعي.

وتحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة.

حادث تصادم أسيوط حي غرب مدينة أسيوط أمن أسيوط قسم شرطة أول أسيوط مصابين سيارة رفع مخلفات

