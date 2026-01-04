بعد مشادة بينهما.. القبض على قائد توك توك صدم سيارة في القليوبية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تعليق بمواقع التواصل الاجتماعي، مدعوم بمقطع فيدي تم تداوله، تضمَّن تضرر أحد الأشخاص من قائد مركبة "توك توك"؛ لقيامه بالاصطدام عمداً بسيارته، وتهديده بإحداث تلفيات بها، في محافظة القليوبية.

وبالفحص؛ تبين عدم ورود بلاغات في هذا الشأن، وأمكن تحديد وضبط مركبة "التوك توك" الظاهرة بمقطع الفيديو "دون لوحات"، وقائدها (سائق- مقيم دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بالقليوبية).

وبمواجهته؛ قرر أنه بتاريخ 2 يناير الجاري، حدثت مشادة كلامية بينه وبين قائد السيارة؛ لخلافات بينهما حول أولوية المرور، قام على أثرها بالاصطدم بسيارته عن طريق الخطأ، دون حدوث ثمة تلفيات بها، وانصرف عقب ذلك.

وجرى التحفظ على المركبة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.