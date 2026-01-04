المرافعة تؤجل محاكمة 8 متهمين بـ«داعش الدرب الأحمر» لـ5 أبريل

قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم، تأجيل محاكمة 8 متهمين، في القضية رقم 1937 لسنة 2025، جنايات الدرب الأحمر، في القضية المعروفة بداعش الدرب الأحمر، لجلسة 5 أبريل المقبل، لمرافعة النيابة العامة.

صدر قرار المحكمة شبرئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين وائل عمران ومحمود زيدان.

كشفت تحقيقات النيابة العامة أنه في غضون الفترة من عام 2016 وحتى 6 مارس 2023، المتهمان الأول والثاني توليا قيادة جماعة إرهابية الغرض الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وآمنة للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين من الثالث وحتى الأخير انضموا إلى الجماعة موضوع الاتهام مع علمهم بأغراضها، وجه للمتهم الثالث حيازة سلاح تقليدي خنجر.