كان وحيد أمه.. تفاصيل وفاة السباح جون ماجد بعد 24 يوما قضاها في المستشفى

كشفت منال أنور خالة السباح الراحل جون ماجد، تفاصيل جديدة بشأن وفاة أبن شقيقتها بعد حادث غرق داخل حمام سباحة نادي الغابة، بمنطقة مصر الجديدة.

وقالت خالة جون ماجد، إن الراحل كان يبلغ من العمر 18 عاما و9 أشهر، وأنه يمارس السباحة منذ 3 سنوات، وأنه لم يكن يعاني من أي أمراض تؤثر على كهرباء المخ.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج” من أول وجديد” تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن الراحل لم يكن من ذوي الهمم، لكنه مصاب بالتوحد، وأن هناك فارق بين التوحد، والإعاقة.

وأشارت إلى أن الراحل لم يكن يعاني من تشنج كما يردد البعض، وأصيب بالتشنج بعد توقف قلبه في المستشفى، وهذا أمر طبيعي لشخص تنخفض لديه نسبة الأكسجين، وكان معه مدرب خاص، وبعد خروجه من الحمام لحظة الغرق تم عمل إسعافات غير صحيحة، وسب ذلك عدم توفير طبيب متخصص أو مدرب متخصص في النادي.

كان وحيد أمه

وأشارت إلى أن الراحل ظل 24 يومًا في المستشفى، وتم الاستعانة بأطباء من الخارج، لكن الوفاة تمت بعد 24 يوما من نقله للمستشفى، وأسرته تقدمت ببلاغ وتم تشريح الجثة، معلقة :" عايزين حقه، عايزين حق أبن أختي وكان وحيد أمه".