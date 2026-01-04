القبض على سيدة تجمع بطاقات الناخبين في البدرشين

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام (إحدى السيدات) بتجميع عدد من بطاقات الرقم القومى الخاصة ببعض المواطنين لحثهم على التصويت لصالح أحد المرشحين بإحدى الدوائر الإنتخابية بدائرة مركز شرطة البدرشين بالجيزة.

أمكن تحديد وضبط السيدة الظاهرة بمقطع الفيديو (ربة منزل، مقيمة بدائرة المركز)، وبحوزتها (عدد من بطاقات الرقم القومى الخاصة ببعض المواطنين) وبمواجهتها أقرت بإرتكابها الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.