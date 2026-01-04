قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تشكيل منتخب الكاميرون وجنوب إفريقيا في الـ كان
وزير الداخلية يهنئ قداسة البابا بعيد الميلاد المجيد| صور
حقيقة وفاة الرئيس السوداني السابق عمر البشير
قطع التيار الكهربائي عن مناطق بالشروق غدا.. اعرف المواعيد
شراكة مع القطاع الخاص لتطوير المطارات.. خطة حكومية لدعم السياحة
الدوري الإنجليزي .. مانشستر سيتي يتفوق على تشيلسي 1-0 في الشوط الأول
ترامب: فنزويلا قد لا تكون آخر دولة تتعرض لتدخل أمريكي
سرقة محتويات مسرح مدرسة السعيدية في الجيزة
قوات الاحتلال تخطر بهدم منزل جنوب جنين
سيدة أجنبية تشهر إسلامها على يد الدكتور أحمد نعينع | شاهد
منتخب المغرب يهزم تنزانيا ويتأهل لربع نهائي كأس أمم إفريقيا
أحمد موسى: أزمة بالمجال الجوي اليوناني وتكدس بالمطارات.. ومصر مستعدة للتعامل مع أي تطورات
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

عطل فنى بطائرة طارق الشيخ يجبره على العودة إلى دبى..تفاصيل

علا محمد

كشف نجم الأغنية الشعبية طارق الشيخ عن تعرضه لموقف طارئ خلال عودته إلى مصر قادمًا من دبي، وذلك بعد احياؤه عدة حفلات بموسم رأس السنة وتعرضت الطائرة التي كان يستقلها لعطل فني مفاجئ عقب إقلاعها.

وكتب طارق الشيخ عبر حسابه علي موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك :"عطل مفاجئ فى الطيارة وانا راجع من دبي الي مصر محتاج دعواتكم جدا".

وكان قد أكد الفنان طارق الشيخ أنه تعرض للهجوم والانتقاد قبل طرح أغنية “حباية وشريط”، مشيرا إلى أنه كان على وشك التراجع عنها بع تلك الإنتقادات،  ولكنه شعرت بالرسالة الإنسانية التي تحملها فقررت غناءها.

وقال طارق الشيخ، خلال لقاء له لبرنامج “كلمة أخيرة”، عبر فضائية “أون”، أن البداية الحقيقية للإقلاع عن أي عادة سيئة، خاصة الإدمان، تبدأ من الإرادة، مؤكدا أن توعية المدمن لا يجب أن تكون بوعود وهمية.

وتابع الفنان طارق الشيخ، أن العديد من المبدعين الذين رحلوا أو انتهت مسيرتهم بسبب المخدرات، خاصة في فترة التسعينيات، مؤكداً أن المخدرات لم تفرق بين مشهور أو عامل بسيط، فكل من سلك هذا الطريق كانت نهايته مأساوية.

الأغنية الشعبية طارق الشيخ طارق الشيخ كلمة أخيرة أون أغنية “حباية وشريط”

مدبولي

مجلس الوزراء يحدد موعد اجازة عيد الميلاد المجيد

إجازة عيد الميلاد المجيد

الأربع ولا الخميس؟.. قرار عاجل من الحكومة بشأن إجازة عيد الميلاد المجيد 2026

سعر الذهب

1000 جنيه| تراجع سعر الجنيه الذهب من أعلى قيمة.. وعيار 21 الآن مفاجأة

العريس

اختفى قبل زفافه بيوم ورجع بعده بيوم.. كواليس غياب عريس أرض اللواء

منتخب مصر

ببلاش.. قنوات مفتوحة لإذاعة مباراة مصر وبنين فى أمم أفريقيا

مادورو وترامب وعكاشة

اعتبروني سلامة في "وا إسلاماه".. ماذا قال توفيق عكاشة بعد سقوط رئيس فنزويلا؟

ست دقائق انتهت بمأساة.. كيف فقد أحمد مجدي حياته داخل منزله؟| القصة الكاملة وشهادات الجيران

6 دقائق انتهت بمأساة.. كيف فقد أحمد مجدي حياته داخل منزله؟| شهادات الجيران

صورة تعبيرية

عقب ضرب فنزويلا .. أسعار الدولار اليوم الاحد في البنوك

أرخص السيارات

أرخص 5 سيارات "زيرو" في السوق المصري.. بالأسعار

أحدث أخبار التكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا| زيادة أسعار هواتف آيفون القادمة.. هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يحل محل المصرفيين؟

هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يحل محل المصرفيين؟

هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يحل محل المصرفيين؟

بطولة إيمان العاصى.. طرح البوسترات الدعائية لمسلسل "قسمة العدل"

بتكلفة 900 مليون جنيه.. إنشاء وتطوير 53 مدرسة وإدارة تعليمية بالشرقية

حملات مكبرة لرفع الإشغالات والتعديات بشوارع الزقازيق وبلبيس ومنيا القمح

بتكلفة 14 مليون جنيه.. إنشاء مجمع خدمات متكامل بصان الحجر خلال 2025

عمرو مصطفى

بيطلب تنازلات.. عمرو مصطفى يكشف سبب قلة تعاونه مع حسين الجسمي |فيديو

حــريــ.ـق بسبب شاحن

جهاز في كل منزل السبب.. حــريــ.ـق ضخم وإخلاء عشرات السكان

