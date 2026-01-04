عطل فنى بطائرة طارق الشيخ يجبره على العودة إلى دبى..تفاصيل

كشف نجم الأغنية الشعبية طارق الشيخ عن تعرضه لموقف طارئ خلال عودته إلى مصر قادمًا من دبي، وذلك بعد احياؤه عدة حفلات بموسم رأس السنة وتعرضت الطائرة التي كان يستقلها لعطل فني مفاجئ عقب إقلاعها.

وكتب طارق الشيخ عبر حسابه علي موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك :"عطل مفاجئ فى الطيارة وانا راجع من دبي الي مصر محتاج دعواتكم جدا".

وكان قد أكد الفنان طارق الشيخ أنه تعرض للهجوم والانتقاد قبل طرح أغنية “حباية وشريط”، مشيرا إلى أنه كان على وشك التراجع عنها بع تلك الإنتقادات، ولكنه شعرت بالرسالة الإنسانية التي تحملها فقررت غناءها.

وقال طارق الشيخ، خلال لقاء له لبرنامج “كلمة أخيرة”، عبر فضائية “أون”، أن البداية الحقيقية للإقلاع عن أي عادة سيئة، خاصة الإدمان، تبدأ من الإرادة، مؤكدا أن توعية المدمن لا يجب أن تكون بوعود وهمية.

وتابع الفنان طارق الشيخ، أن العديد من المبدعين الذين رحلوا أو انتهت مسيرتهم بسبب المخدرات، خاصة في فترة التسعينيات، مؤكداً أن المخدرات لم تفرق بين مشهور أو عامل بسيط، فكل من سلك هذا الطريق كانت نهايته مأساوية.