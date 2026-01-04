خبير بالأمن القومي: اعتقال أمريكا لرئيس فنزويلا يعكس أزدوجية المعايير

قال اللواء وائل ربيع رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية والخبير في الأمن القومي، إن أي تنمية لابد أن تحافظ على الأمن القومي، مضيفا أن مصر تستخدم جميع إساليب الدبلوماسية المعاصرة.



وأضاف اللواء وائل ربيع رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية والخبير في الأمن القومي، في لقاء مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، مقدم برنامج الحياة اليوم، المذاع عبر قناة الحياة، مساء اليوم الأحد، أن هناك خطوات تريد مصر تنفيذها واسرائيل لا تريدها ومن ضمنها أن مصر تريد إدارة قطاع غزة من قبل السلطة الفلسطينية.

وأكمل اللواء وائل ربيع رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية والخبير في الأمن القومي، أن الدبلوماسية المعاصرة يجب أن تقوم بدورها في الحوار الوطني بين الفصائل الفلسطينية وتقريب وجهات النظر بين الجميع.

وتابع اللواء وائل ربيع رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية والخبير في الأمن القومي، أن مصر تعمل في اتجاهين متوازيين الأول تنمية والثاني الدبلوماسية ومن خلال الخارجية المصرية.

وأشار اللواء وائل ربيع رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية والخبير في الأمن القومي، إلى أن موضوع اعتقال رئيس فنزويلا من جانب الولايات المتحدة يحمل ازدواجية معايير غير طبيعية وذلك مقارنة بما حدث من ترك بل واستقبال رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو وهو مجرم حرب.