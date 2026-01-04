حملة مكبرة لإزالة مخالفات البناء بمدينة الشروق وتطبيق القانون.. صور

شن جهاز تنمية مدينة الشروق، حملة مكبرة لإزالة مخالفات البناء.

وبناءً على توجيهات المهندس محمد متولي صابر، رئيس جهاز مدينة الشروق، بسرعة إزالة أي أعمال بناء مخالفة فورًا، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

جاءت الحملة بقيادة نائب رئيس الجهاز، وبمشاركة مدير إدارة الأحياء وإدارة الأمن وبرقتهم القوه الامنيه بقياده العقيد محمد نبيل رئيس شرطه التعمير وبالتعاون مع الجهات المعنية.

وصرح المهندس محمد متولي صابر، رئيس الجهاز، أن الحملة أسفرت عن إزالة فورية لغرف سطح مخالفة لشروط الترخيص بقطعة رقم (9) بالمجاورة الأولى، المنطقة السادسة عمارات.

إزالة مخالفة تحويل بدروم إلى سكني بقطعة رقم (82) بالمجاورة الثانية، الحي الثامن.

وأكد رئيس الجهاز ، على استمرار الحملات اليومية والمتابعة الميدانية للتصدي لأي أعمال بناء مخالفة، واتخاذ أقصى الإجراءات القانونية بحق المخالفين، حفاظًا على التخطيط العمراني والمظهر الحضاري للمدينة.

كما ناشد رئيس الجهاز ، المواطنين بضرورة الالتزام باللوائح والقوانين المنظمة للبناء، وعدم الشروع في أي أعمال إلا بعد الحصول على التراخيص اللازمة، تفاديًا للمساءلة القانونية.