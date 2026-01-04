هل ستكون فنزويلا المستنقع الجديد لأمريكا؟ هبة القدسي تجيب

كشفت هبة القدسي، مدير مكتب الشرق الأوسط في واشنطن ، عن تفاصيل محاكمة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو المرتقبة، قائلة:" سيودَع ويمثل أمام جلسة للمحكمة الفيدرالية الجنوبية في مانهاتن، وهي المتخصصة في محاكمة الدكتاتوريات وحوادث الإرهاب والملاحقات الجنائية، وهي التي حاكمت رئيس بنما عام 1990، وذلك غدًا صباحًا في جلسة مبدئية، سوف تُتلى فيها الاتهامات الموجّهة من الولايات المتحدة للرئيس الفنزويلي وزوجته بشأن تهريب المخدرات والإرهاب والسلاح وتهريبه، والاشتراك أو الانخراط في “كارتلات” تمس الأمن القومي للولايات المتحدة.

وتابعت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الصورة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة النهار، قائلة:" هناك أسئلة يطرحها الشارع الأمريكي، خاصة أن ترامب يهدد دولًا أخرى في أمريكا اللاتينية بمصير أسوأ من مصير مادورو، ليس ذلك فقط، بل يهدد نائب الرئيس الفنزويلي الآن بأن يكون المصير أسوأ، مع إصرار ترامب على استمرار حظر النفط لمزيد من الضغط على دول أخرى كانت تتعامل مع النفط الفنزويلي".

وأكملت:" أسلوب حكم الرئيس ترامب في السيطرة أو إدارة فنزويلا يطرح أسئلة؛ هل سيحتاج إلى قوة عسكرية؟ هل سيكون ذلك بمثابة احتلال؟ كيف ستدخل شركات النفط الأمريكية إلى البلاد في ظل عدم استقرار الأوضاع هناك؟".

وأردفت: "البعض يتساءلون عمّا تم وتشابهه مع ما حدث في غزو العراق عام 2003 في عهد بوش، وما تقوم به إدارة ترامب حاليًا في فنزويلا، حيث تحاول فرض مصطلحات جديدة بدلًا من كلمة احتلال، وتحاول الدفاع عما تقوم به من سيطرة وتحكم في موارد النفط، وهناك مخاطر من أن تكون فنزويلا المستنقع الجديد الذي تنحدر إليه الولايات المتحدة، فالأمور غير واضحة وهشّة، ولا أحد يدري ماذا سيحدث، سواء في محاكمة مادورو أو في كيفية دفاع فريقه القانوني عنه، ومدى تأثير ترامب على القضاة.