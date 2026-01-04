قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قضايا التنمية المستدامة.. ياسمين فؤاد تكشف تفاصيل لقائها مع الرئيس السيسي
قبل مهمة اعتقال مادورو.. لحظة تجهيز الجيش الأمريكي للهجوم على فنزويلا
المالية: تسهيلات ضريبية وحوافز غير مسبوقة للمشروعات الصغيرة
بسبب حصة الأسمدة.. وزير الزراعة يسير 2 كيلومتر على قدميه لإنصاف مزارع
كأس الأمم الأفريقية| الكاميرون تتقدم على جنوب أفريقيا 1-0 في الشوط الأول
رشاوى وتوجيه.. الوطنية للانتخابات: تلقينا 13 شكوى اليوم في الإعادة بـ27 دائرة لـ النواب
سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية.. استقرار الأخضر الأحد 4 يناير 2026
الصغرى تلامس الصفر على هذه المدينة.. مفاجأة بشأن حالة الطقس غدا
الوطنية للانتخابات تشكر وزارات الدفاع والداخلية والاتصالات وقضايا الدولة والنيابة الإدارية
الهلال يهزم ضمك 2-0 ويتصدر الدوري السعودي
جيرونا يفوز على مايوركا بهدفين في الدوري الإسباني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

هل ستكون فنزويلا المستنقع الجديد لأمريكا؟ هبة القدسي تجيب

ترامب ومادورو
ترامب ومادورو
محمد شحتة

كشفت هبة القدسي، مدير مكتب الشرق الأوسط في واشنطن ، عن تفاصيل محاكمة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو المرتقبة، قائلة:" سيودَع ويمثل أمام جلسة للمحكمة الفيدرالية الجنوبية في مانهاتن، وهي المتخصصة في محاكمة الدكتاتوريات وحوادث الإرهاب والملاحقات الجنائية، وهي التي حاكمت رئيس بنما عام 1990، وذلك غدًا صباحًا في جلسة مبدئية، سوف تُتلى فيها الاتهامات الموجّهة من الولايات المتحدة للرئيس الفنزويلي وزوجته بشأن تهريب المخدرات والإرهاب والسلاح وتهريبه، والاشتراك أو الانخراط في “كارتلات” تمس الأمن القومي للولايات المتحدة.

وتابعت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الصورة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة النهار، قائلة:" هناك أسئلة يطرحها الشارع الأمريكي، خاصة أن ترامب يهدد دولًا أخرى في أمريكا اللاتينية بمصير أسوأ من مصير مادورو، ليس ذلك فقط، بل يهدد نائب الرئيس الفنزويلي الآن بأن يكون المصير أسوأ، مع إصرار ترامب على استمرار حظر النفط لمزيد من الضغط على دول أخرى كانت تتعامل مع النفط الفنزويلي".

وأكملت:" أسلوب حكم الرئيس ترامب في السيطرة أو إدارة فنزويلا يطرح أسئلة؛ هل سيحتاج إلى قوة عسكرية؟ هل سيكون ذلك بمثابة احتلال؟ كيف ستدخل شركات النفط الأمريكية إلى البلاد في ظل عدم استقرار الأوضاع هناك؟".

وأردفت: "البعض يتساءلون عمّا تم وتشابهه مع ما حدث في غزو العراق عام 2003 في عهد بوش، وما تقوم به إدارة ترامب حاليًا في فنزويلا، حيث تحاول فرض مصطلحات جديدة بدلًا من كلمة احتلال، وتحاول الدفاع عما تقوم به من سيطرة وتحكم في موارد النفط، وهناك مخاطر من أن تكون فنزويلا المستنقع الجديد الذي تنحدر إليه الولايات المتحدة، فالأمور غير واضحة وهشّة، ولا أحد يدري ماذا سيحدث، سواء في محاكمة مادورو أو في كيفية دفاع فريقه القانوني عنه، ومدى تأثير ترامب على القضاة.

ترامب ماورو فنزويلا أمريكا محاكمة مادورو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدبولي

مجلس الوزراء يحدد موعد اجازة عيد الميلاد المجيد

إجازة عيد الميلاد المجيد

الأربع ولا الخميس؟.. قرار عاجل من الحكومة بشأن إجازة عيد الميلاد المجيد 2026

العريس

اختفى قبل زفافه بيوم ورجع بعده بيوم.. كواليس غياب عريس أرض اللواء

سعر الذهب

1000 جنيه| تراجع سعر الجنيه الذهب من أعلى قيمة.. وعيار 21 الآن مفاجأة

منتخب مصر

ببلاش.. قنوات مفتوحة لإذاعة مباراة مصر وبنين فى أمم أفريقيا

ست دقائق انتهت بمأساة.. كيف فقد أحمد مجدي حياته داخل منزله؟| القصة الكاملة وشهادات الجيران

6 دقائق انتهت بمأساة.. كيف فقد أحمد مجدي حياته داخل منزله؟| شهادات الجيران

سعر الذهب اليوم

الحق اشتري... انخفاض يصل إلى200 جنيه وشعبة الذهب تكشف مفاجأة

هناء عطية

مرض منتشر.. سبب وفاة السيناريست هناء عطية | التفاصيل الكاملة

ترشيحاتنا

أرخص السيارات

أرخص 5 سيارات "زيرو" في السوق المصري.. بالأسعار

أحدث أخبار التكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا| زيادة أسعار هواتف آيفون القادمة.. هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يحل محل المصرفيين؟

هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يحل محل المصرفيين؟

هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يحل محل المصرفيين؟

بالصور

بطولة إيمان العاصى.. طرح البوسترات الدعائية لمسلسل "قسمة العدل"

إيمان العاصي
إيمان العاصي
إيمان العاصي

بتكلفة 900 مليون جنيه.. إنشاء وتطوير 53 مدرسة وإدارة تعليمية بالشرقية

مدرسة
مدرسة
مدرسة

حملات مكبرة لرفع الإشغالات والتعديات بشوارع الزقازيق وبلبيس ومنيا القمح

حملة مكبرة
حملة مكبرة
حملة مكبرة

بتكلفة 14 مليون جنيه.. إنشاء مجمع خدمات متكامل بصان الحجر خلال 2025

مباني
مباني
مباني

فيديو

عمرو مصطفى

بيطلب تنازلات.. عمرو مصطفى يكشف سبب قلة تعاونه مع حسين الجسمي |فيديو

حــريــ.ـق بسبب شاحن

جهاز في كل منزل السبب.. حــريــ.ـق ضخم وإخلاء عشرات السكان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: أزمة الرقائق الإلكترونية.. حين تكشف التكنولوجيا هشاشة العالم الحديث

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: السياسة والاقتصاد لعام 2026 في العالم ومصر

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: منعة الحب

د. ندى عصام

د. ندى عصام تكتب: التكنولوجيا والابتكار في مصر.. رؤى مستقبلية بين الطموح والتحدي

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: كيف نصنع وعيا في زمن الترند؟

المزيد