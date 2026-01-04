قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حسين فهمي يروي حكاية شفاء عادل أدهم من التلعثم عند وفاة والده

محمد شحتة

تحدث الفنان القدير حسين فهمي، عن تأثير السلطة الأبوية في المنزل، والضغوط وأثرها على شخصية الإنسان، مُمَثَّلة في قصة الفنان عادل أدهم، قائلًا: "هو حكى لي القصة، وكنا أصدقاء للغاية- رحمة الله عليه-، وطلبت من الفنان أحمد حاتم الاستعانة بتلك القصة؛ لفهم شخصية يحيى في فيلم "المُلحد"، حيث كان الفنان عادل أدهم في صغره “يُتهته ويتعلثم  في الكلام”، وظل كذلك حتى سن 21 عامًا.

وأضاف الفنان حسين فهمي، خلال لقاء ببرنامج "الصورة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة النهار،: "لم يكن يعرف أن يُخرج الكلمة بمنطوق صحيح، وكان يعيش في الإسكندرية، وكان والده من أصل تركي ذا شارب عريض وبنيان له رهبة، وعندما كان يسأله: كنت فين يا ولد؟؛ كان يجيبه بتعلثم، وظل هذا يرافقه طوال طفولته وصولًا إلى سن 22 عامًا".

وأوضح: "عندما توفي والد عادل أدهم، وجاءوا لإبلاغه بخبر وفاته؛ رد بشكل طبيعي وزال التلعثم فجأة دون علاج من أول ما علم بوفاته، وهذا يُظهر أن ضغط السلطة والسيطرة عليه؛ كان السبب في التلعثم".

