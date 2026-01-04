عادل الأعصر: النجم الذكي يختار عملا جيدا ومخرجا يوجه خطواته نحو النجاح

قال المخرج عادل الأعصر إن النجم الذكي هو من يختار عملًا فنيًا جيدًا، ويعمل مع مخرج واعٍ قادر على توجيهه في الاتجاه الصحيح، ما يضمن له النجاح والاستمرارية في مسيرته الفنية.

توافر موجة ثقافية

وشدد الأعصر خلال لقائه مع الإعلامية كريمة عوض ببرنامج “حديث القاهرة” على قناة “القاهرة والناس” على أن الفنان يجب أن يكون مثقفًا، كما يجب أن يكون المخرج على نفس المستوى، لأن نجاح أي عمل فني يعتمد على توافر موجة ثقافية مشتركة بين الطرفين.

وأضاف أن الثقافة لا تقتصر على الفن فقط، بل تشمل مجالات متعددة، بما يجعل الفنان والمخرج مؤثرين وقادرين على تطوير أنفسهم والبقاء "في الصورة" دائمًا.

النجم المثقف والمؤثر

وأوضح الأعصر أن النجم المثقف والمؤثر قادر على تطوير أدواته باستمرار، لافتًا إلى أن النجوم الحاليين يقدمون أداءً جيدًا، وأن كل جيل جديد يخرج محاطًا بعوامل مختلفة تشكّل تجربته ومسيرته الفنية، ما يجعل الظروف المحيطة جزءًا مهمًا من نجاحه.