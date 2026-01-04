عمرو مصطفى: السعي الدائم للمركز الأول عمل لي أزمات.. وتعلمت أواكب الجيل الجديد بهدوء

كشف الفنان عمرو مصطفى عن جانب من تطور شخصيته وطريقة تفكيره خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن رغبته الدائمة في أن يكون «رقم واحد»؛ تسببت له في العديد من المشكلات على المستوى الشخصي والمهني.

وقال عمرو مصطفى خلال لقائه في برنامج «صاحبة السعادة» الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس، إنه كان يسعى باستمرار لمواكبة الأجيال الجديدة، لكنه اكتشف أن الأمر لم يكن سهلًا في البداية، وهو ما شكّل تحديًا كبيرًا له، موضحًا أنه مؤخرًا بدأ يذاكر ويدرس ويتعامل مع المتغيرات بهدوء أكبر، الأمر الذي ساعده على فهم الأمور بشكل أعمق دون توتر أو عصبية.

وأضاف عمرو مصطفى أنه أصبح يتعامل مع الحياة بطريقة أكثر اتزانًا، بعيدًا عن الضغط العصبي، وهو ما انعكس إيجابيًا على نظرته للأمور ومسيرته الفنية.