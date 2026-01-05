قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
النار وصلت السماء.. 20 صورة ترصد حريق مصنع بلاستيك في أكتوبر| شاهد
مصر ضد بنين.. مواجهة حاسمة تحدد مسار المنتخب نحو اللقب الثامن.. الفراعنة يسعون لاستعادة المجد بعد 15 عاما
شاهد | لحظة وصول مادورو مقر محاكمته في نيويورك - فيديو وصور
زيادة 40 جنيها.. سعر الذهب اليوم بعد الارتفاع
عبد العاطي وبن فرحان يؤكدان أهمية التوصل إلى تسوية للأزمة اليمنية عبر الحوار
قبل لقاء الليلة.. تاريخ مواجهات منتخب مصر أمام بنين في كأس الأمم الأفريقية
قناة مفتوحة على النايل سات تبث مباراة مصر وبنين مجانا.. اعرف التردد
أولى الجلسات.. رئيس فنزويلا يصل إلى محكمة مانهاتن الفيدرالية في نيويورك
فرنسا تؤكد وقوفها بجانب الدنمارك ضد المطامع الأمريكية في جرينلاند
السلطات الأمريكية تنقل مادورو من مقر احتجازه إلى المحكمة في نيويورك
مباراة في منتهى الصعوبة ..خالد الغندور يحذر من منتخب بنين
شيخ الأزهر ووزير الأوقاف ومفتي الجمهورية يهنئون البابا تواضروس بعيد الميلاد
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

البيئة: تكثيف الرقابة على المنشآت الصناعية وتطبيق القانون بحزم

متابعة ملفات العمل البيئي
متابعة ملفات العمل البيئي
حنان توفيق

عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، اجتماعًا موسعا مع عددا من رؤوساء الإدارات المركزية بالوزارة ، فى اطار استكمال سلسلة اجتماعاتها الدورية مع قيادات الوزارة لمتابعة ملفات العمل البيئي، وتقييم الأداء المؤسسي، ودفع جهود تطوير منظومة العمل بما ينعكس على تحسين مستوى الخدمات البيئية المقدمة للمواطنين والمستثمرين، حيث تم استعراض خطط العمل الحالية، ومناقشة التحديات، وبحث آليات تطوير الأداء وتعزيز التنسيق والتكامل بين مختلف إدارات الوزارة.

وخلال الاجتماع، أكدت الدكتورة منال عوض على أهمية ترسيخ مبادئ الحوكمة المؤسسية داخل الوزارة، ووضوح الأدوار والمسؤوليات، ومنع تداخل الاختصاصات بين الإدارات المختلفة، مشددة على ضرورة وجود هيكل تنظيمي فعال ومحدث يضمن سرعة اتخاذ القرار وتحسين كفاءة الأداء المؤسسي.

وشددت د. منال عوض على ضرورة إعادة تنظيم وتفعيل دور الإعلام البيئي باعتباره أحد المحاور الأساسية الداعمة لسياسات الوزارة، مؤكدة أهمية توحيد الرسائل الإعلامية، والتعامل الفوري مع القضايا والأحداث البيئية، إلى جانب إبراز جهود الوزارة في ملفات التفتيش، الالتزام البيئي، وإدارة الكوارث، بما يسهم في تعزيز ثقة الرأي العام ورفع الوعي البيئي لدى المواطنين.

وأوضحت الدكتورة منال عوض فيما يتعلق بالتنظيم والإدارة والتدريب،  أن بناء القدرات البشرية يمثل أولوية قصوى خلال المرحلة المقبلة، موجهة  بإعداد خطة تدريب متكاملة تستند إلى الاحتياجات الفعلية للعاملين، وربط البرامج التدريبية بمتطلبات العمل الميداني والتقني، مع تطوير الهياكل التنظيمية ودعم الكوادر الشابة وتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد البشرية. ودراسة إنشاء مركز تدريبي متخصص تابع لوزارة البيئة، تكون مهامه رفع كفاءة العاملين، وتأهيل الكوادر الفنية والإدارية، وتقديم برامج تدريبية متقدمة في المجالات البيئية.

وأكدت الدكتورة منال عوض أن التفتيش والالتزام البيئي يعد أحد الركائز الأساسية لحماية البيئة، مشددة على ضرورة تكثيف الرقابة والمتابعة الميدانية، وتطبيق القوانين والتشريعات البيئية بكل حزم، مع إتاحة الفرصة لتوفيق الأوضاع وفقًا للإطار القانوني، بما يحقق التوازن بين حماية البيئة ودعم الأنشطة الصناعية والاستثمارية، خاصة في قطاعات الصناعة والطاقة والبترول.

وتناول الاجتماع كذلك جهود إدارة الكوارث والأزمات البيئية، حيث وجهت الدكتورة منال عوض بضرورة تحديث خطط الطوارئ البيئية ورفع كفاءة منظومة الإنذار المبكر، وضمان الجاهزية الكاملة لفرق التدخل السريع، إلى جانب تعزيز التنسيق المستمر مع الجهات المعنية، وتكثيف جهود غرفة العمليات لمتابعة الأزمات البيئية، بما يضمن سرعة الاستجابة والحد من الآثار البيئية السلبية وحماية صحة المواطنين والممتلكات.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة على أهمية توظيف التحول الرقمي والتكنولوجيا الحديثة في دعم منظومة العمل البيئي، من خلال استخدام النظم الإلكترونية في التفتيش والمتابعة وتبادل البيانات، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء، وتحقيق الشفافية، ودعم اتخاذ القرار على أسس علمية دقيقة.

وفي ختام الاجتماع، أكدت الدكتورة منال عوض أن الوزارة  ستعمل وفق رؤية متكاملة تستهدف إحداث نقلة نوعية في منظومة العمل البيئي، قائمة على التخطيط المؤسسي، وبناء القدرات، وتعزيز الرقابة، وتفعيل دور الإعلام، والتوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة، مشددة على أن المرحلة المقبلة ستشهد متابعة دقيقة لتنفيذ هذه التوجيهات، وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، بما ينعكس إيجابًا على جودة البيئة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

رؤساء الإدارات المركزية والالتزام البيئي مختلف إدارات الوزارة

لقاء الخميسي

ماذا قالت لقاء الخميسي قبل ساعات من انفصال زوجها عن إيمان الزيدي؟

لقاء الخميسي وزوجها

بعد صدمة إيمان الزيدي.. علاقة لقاء الخميسي بزوجها محمد عبد المنصف

الدواجن

تحرك مفاجئ الآن.. أسعار الدواجن اليوم الإثنين 5 يناير 2026

أسعار السجائر اليوم

حقيقة الزيادة الجديدة.. أسعار السجائر اليوم كليوباترا وبوكس وLM ومارلبورو

الحريق

ننشر أسماء ضحايا حريق شقة أم بيومى بشبرا الخيمة

أحمد الشرع

اختفاء غامض للرئيس الشرع وتأجيل خطابه لوقت لاحق.. ماذا يحدث في سوريا؟

الدولار

الدولار يرتفع لأعلى مستوى في أسبوعين بعد التدخل الأمريكى في فنزويلا

أرشيفية

تصريحات روسية صادمة تفتح باب الحديث عن مصير غامض للمستشار الألماني

الإسراء والمعراج

مفتي الجمهورية: يجوز الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج وعمل الولائم

ملتقى المرأة بالأزهر

ملتقى المرأة بالأزهر يؤكد: حماية الطفل في الإسلام تشريع رباني متكامل يؤسس لبناء العقيدة والقيم

شيخ الأزهر

مرصد الأزهر: من أكبر مآثر الإمام الطيب أنه أعاد للعلم هيبته الأخلاقية

بالصور

مسلسلات رمضان 2026 .. 10 صور من مسلسل حكاية نرجس لـ ريهام عبد الغفور

النجمة ريهام عبد الغفور
النجمة ريهام عبد الغفور
النجمة ريهام عبد الغفور

ما هي علامات ضيق التنفس.. وكيف يمكن التعامل معه وعلاجه؟

ما هي علامات ضيق التنفس وكيف يمكن التعامل معه وعلاجه؟
ما هي علامات ضيق التنفس وكيف يمكن التعامل معه وعلاجه؟
ما هي علامات ضيق التنفس وكيف يمكن التعامل معه وعلاجه؟

اتجوز عليها في السر 7 سنين.. القصة الكاملة لأزمة لقاء الخميسي ومحمد عبد المنصف

لقاء الخميسي و زوجها و ايمان الزيدي
لقاء الخميسي و زوجها و ايمان الزيدي
لقاء الخميسي و زوجها و ايمان الزيدي

إضافات بسيطة لكوب الماء الصباحي تعزز صحتك يوما بعد يوم

إضافات بسيطة لكوب الماء الصباحي تعزز صحتك يومًا بعد يوم
إضافات بسيطة لكوب الماء الصباحي تعزز صحتك يومًا بعد يوم
إضافات بسيطة لكوب الماء الصباحي تعزز صحتك يومًا بعد يوم

وزير الدفاع والإنتاج الحربى والبابا تواضروس الثاني

وزير الدفاع للبابا تواضروس: وحدة النسيج الوطني الركيزة الأساسية لبناء الدولة المصرية

وزير الدفاع يتقدم وفد القوات المسلحة لتهنئة البابا تواضروس

وزير الدفاع يتقدم وفد القوات المسلحة لتهنئة البابا تواضروس بمناسبة عيد الميلاد المجيد| صور

5 دول تدين التدخل العسكري الأمريكي في فنزويلا

بينها الصين وروسيا .. 5 دول تدين التدخل العسكري الأمريكي في فنزويلا

النحل وجثث الموتي

هل يتغذى النحل على بقايا بشرية.. ماذا حدث في قرية الكمايشة؟

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عفاريت اليوم و عفاريت الأمس

أ.د. عادل القليعي

أ.د. عادل القليعي يكتب: كيف تتعايش الحرباء مع بيئتها...؟!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: اختطاف مادورو واللعبة الأمريكية الخطرة

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: صوماليلاند على خط النار: كيف فجّر الاعتراف الإسرائيلي أزمة إقليمية ودولية؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: 2026.. أحلام وآمال العام الجديد

المزيد