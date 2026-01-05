قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الاتحاد الأوروبي: يجب أن تكون "ماتشادو" جزءاً من العملية الانتقالية بفنزويلا
ماذا بعد إجازة شهر العسل؟.. بنتايج والزمالك في مواجهة مصيرية لحسم مستحقاته
القوات المسلحة تهنئ الإخوة المسيحيين بمناسبـة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد
النار وصلت السماء.. 20 صورة ترصد حريق مصنع بلاستيك في أكتوبر| شاهد
مصر ضد بنين.. مواجهة حاسمة تحدد مسار المنتخب نحو اللقب الثامن.. الفراعنة يسعون لاستعادة المجد بعد 15 عاما
شاهد | لحظة وصول مادورو مقر محاكمته في نيويورك - فيديو وصور
زيادة 40 جنيها.. سعر الذهب اليوم بعد الارتفاع
عبد العاطي وبن فرحان يؤكدان أهمية التوصل إلى تسوية للأزمة اليمنية عبر الحوار
قبل لقاء الليلة.. تاريخ مواجهات منتخب مصر أمام بنين في كأس الأمم الأفريقية
قناة مفتوحة على النايل سات تبث مباراة مصر وبنين مجانا.. اعرف التردد
أولى الجلسات.. رئيس فنزويلا يصل إلى محكمة مانهاتن الفيدرالية في نيويورك
فرنسا تؤكد وقوفها بجانب الدنمارك ضد المطامع الأمريكية في جرينلاند
أخبار البلد

جبران يشهد التقديم على فرص عمل بمشروع الضبعة النووية برواتب 14 ألف جنيه

وزير العمل مع المتقدمين على شغل فرص العمل
وزير العمل مع المتقدمين على شغل فرص العمل

شهد وزير العمل محمد جبران، اليوم الاثنين، بمقر وزارة العمل، إجراءات التقديم والاختبارات والتدريب للشباب الراغب في الالتحاق بفرص العمل المتاحة ضمن مشروع الضبعة النووية، وذلك بحضور ممثلين عن إدارة شركة «نيكيمت» إحدى الشركات العاملة بالمشروع...وأكد الوزير، خلال متابعته الميدانية لسير الإجراءات، حرص وزارة العمل على توفير فرص عمل لائقة داخل المشروعات القومية الكبرى، مشيرًا إلى أن مشروع الضبعة النووية يمثل نموذجًا حقيقيًا لربط التدريب بالتشغيل، والاستثمار في العمالة المصرية الماهرة، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستقرار الوظيفي للشباب... ووجّه معالي الوزير رسالة مباشرة إلى الشباب المتقدمين، دعاهم فيها إلى الالتزام والانضباط وإتقان العمل، مؤكدًا أن الدولة تراهن على وعيهم وقدرتهم على البناء والعمل الجاد، وأن هذه الفرص تمثل بداية حقيقية لمسار مهني مستقر داخل مشروع قومي استراتيجي.

وكانت وزارة العمل قد أعلنت عن بدء التقديم وإجراء الاختبارات اليوم الاثنين الموافق 5 يناير 2026، من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الثانية ظهرًا، بمقر وزارة العمل القديم – 3 شارع يوسف عباس – مدينة نصر، بحضور ومتابعة الوزير، حيث تشمل الوظائف المتاحة ثلاث مهن فنية رئيسية هي: حداد مسلح – نجار مسلح – فورمجي، برواتب شهرية تصل إلى 14,250 جنيهًا...وأوضح الوزير أن هذه الفرص تأتي في إطار التعاون مع شركة «نيكيمت»، وتستهدف العمالة الماهرة الحاصلة على شهادة قياس مستوى المهارة، بما يضمن أعلى معدلات الكفاءة والجودة في تنفيذ الأعمال داخل المشروع...ومن جانبها، أكدت هبة أحمد، مدير عام الإدارة العامة للتشغيل، أن التقديم والاختبارات تتم في الموعد والمكان المحددين، مع ضرورة إحضار بطاقة الرقم القومي وشهادة قياس المهارة، مشيرة إلى أن المزايا المقدمة للعاملين تشمل: 3 وجبات يوميًا، سكن، مياه، مواصلات، إلى جانب نظام عمل 24 يومًا مقابل 6 أيام راحة، ورواتب تتراوح من 10,000 إلى 14,250 جنيهًا شهريًا...وشددت على أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة وزارة العمل لربط التدريب بالتشغيل، وتوفير وظائف حقيقية ومستدامة للشباب المصري داخل المشروعات القومية الكبرى، بما يعزز من فرص العمل اللائق والدخل المستقر.

وزارة العمل مشروع الضبعة فرص عمل محمد جبران

