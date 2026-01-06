إيرين سعيد: تطبيق الحد الأدنى للأجور بقطاع الأعمال على رأس أولوياتي المرحلة المقبلة

أعلنت النائبة إيرين سعيد، الفائزة بالمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، أنها تعتزم طرح ملف تطبيق الحد الأدنى للأجور بقطاع الأعمال على أجندة عمل برلمان 2025 .



و شددت " سعيد" في تصريحات خاصة لها لـ صدي البلد، على ضرورة إيجاد حلول عاجلة لتطبيق الحد الأدنى للأجور في قطاع الأعمال، بما يكفل حقوق العاملين ويحقق العدالة الاجتماعية، مؤكدًة أن الملف يمثل أولوية في خطة عملها خلال الدورة البرلمانية المقبلة.



وأكدت عضو البرلمان أن مطالبها تأتي في إطار مسئوليتها تجاه المواطنين، وإنها ستتابع تطبيق القوانين على أرض الواقع لضمان حقوقهم وتحقيق العدالة الاجتماعية، مؤكدة أن تحسين الخدمات في القطاعات الصحية والاجتماعية والبيئية يمثل خطوة أساسية نحو التنمية المستدامة.