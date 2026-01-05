قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

7 آلاف فرصة عمل بـ 12 محافظة

محمد غالي

يبحث عدد كبير من المواطنون عن فرص العمل الخالية التي أعلنتها وزارة العمل، والتي تتضمن فرص عمل جديدة متاحة في عدد من المحافظات، وذلك بالتعاون بين وزارة العمل وشركات القطاع الخاص، في إطار جهود الدولة المستمرة لتوفير فرص عمل لائقة للشباب.

وذلك وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بدمج مختلف فئات المجتمع في سوق العمل، وعلى رأسهم ذوو الهمم.

فرص عمل

فرص عمل جديدة بالمحافظات

وأوضحت وزارة العمل أن 65 شركة من شركات القطاع الخاص في 12 محافظة أبدت استعدادها لتوفير 7293 فرصة عمل جديدة في عدد من التخصصات والمهن المتنوعة، من بينها فرص مخصصة لذوي الهمم، برواتب مجزية يتم تحديدها وفقا للمقابلة الشخصية، مع الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور، والاستفادة من مظلة التأمين الصحي والاجتماعي.

وأشارت الوزارة إلى أن فرص العمل المتاحة تشمل محافظات القاهرة، الجيزة، المنوفية، الغربية، المنيا، أسيوط، قنا، الوادي الجديد، الشرقية، وجنوب سيناء.

تنوع التخصصات المطلوبة

وتتنوع فرص العمل المطروحة لتشمل تخصصات متعددة، من بينها أخصائيو تسويق، وأخصائيو موارد بشرية، ومهندسو اتصالات وكهرباء، ومشرفو ميكانيكا وتحكم كهربائي، ومديرو صيانة، ومحاسبون، ومشرفو مواقع وتنجيد، وليدي جارد إناث، ومشرفو إنتاج، وشيفات، وأخصائيو مشتريات، وبائعون، ومقدمو طلبات، وأمناء مخازن، ومندوبو مبيعات، ومراقبو جودة، وفنيون بمختلف التخصصات، وسائقون برخص أولى وثانية وثالثة، وأفراد أمن، إلى جانب فرص عمل في قطاع الفندقة والمطاعم، فضلا عن عمال إنتاج ونظافة وتخصصات أخرى.

الحد الأدنى للأجور

ووجه وزير العمل جميع مديريات العمل بالمحافظات بضرورة المتابعة الميدانية الدقيقة لضمان حصول الباحثين عن عمل على الفرص المعلنة، والتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور داخل جميع المنشآت التي أعلنت عن الوظائف، مشددا على أهمية تحري المصداقية في نشر فرص العمل، وتوثيق إجراءات التوظيف حتى تسلم العامل لمهام عمله بشكل رسمي.

دعوة للعمل بالقطاع الخاص

وجدد الوزير دعوته لشباب مصر للإقبال على العمل في القطاع الخاص، مؤكدا أن الدولة توفر منظومة متكاملة من برامج التدريب المهني المجانية التي تؤهل الشباب لشغل الوظائف المطلوبة وفقا لاحتياجات سوق العمل، مشيرا إلى استمرار جهود الوزارة في توفير فرص عمل حقيقية تحقق حياة كريمة وتلبي طموحات الشباب بمختلف المحافظات، من خلال نشرة التوظيف نصف الشهرية التي تصدر بانتظام.

طريقة التقديم

وبينت وزارة العمل أن التقديم على هذه الفرص متاح خلال شهر يناير 2026، من خلال الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة القديم بمدينة نصر، أو عبر مديريات العمل بالمحافظات، كما يمكن التقديم مباشرة من خلال بيانات الشركات المرفقة بالنشرة، أو عبر الموقع الرسمي لوزارة العمل على شبكة الإنترنت.

وأوضحت أن نشرة التوظيف نصف الشهرية تصدر بصفة منتظمة كل 15 يوما من خلال الإدارة العامة للتشغيل برئاسة هبة أحمد، وإعداد منى شوقي باحث أول بالإدارة، وتتضمن أحدث فرص العمل المتاحة بالمحافظات.

وأكدت الوزارة أن تتضمن عددا من الوظائف المخصصة لذوي الهمم، تنفيذا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والذي يلزم المنشآت بتخصيص نسبة 5% من إجمالي العاملين بها لهذه الفئة، وذلك ضمن خطة الوزارة لحصر وتدريب وتشغيل ذوي الهمم ودمجهم في سوق العمل، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتمكينهم اقتصاديا ومجتمعيا، وتوفير فرص عمل لائقة تحقق لهم الدمج المستدام.

