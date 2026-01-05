أمل عمار تشهد افتتاح مركز ميدوم لتنمية المهارات التراثية

شهدت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، صباح اليوم، افتتاح مركز مديوم لتنمية المهارات التراثية بمركز الواسطى بمحافظة بني سويف، وذلك بحضور الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، واللواء المهندس عمرو عبد المنعم مصطفى رئيس هيئة تنمية الصعيد، والدكتور عصام العدوي، والدكتورة أمانى عصفور والدكتور عصام العدوي عضوا المجلس ، الاستاذة نرمين محمود مقررة فرع المجلس بالمحافظة.

ووجهت المستشارة أمل عمار خالص الشكر والتقدير إلى الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، على دعمه المتواصل لجهود تمكين المرأة بالمحافظة، وحرصه على تذليل العقبات أمام تنفيذ المشروعات التنموية، بما يسهم في توسيع فرص التدريب والتشغيل للسيدات، وتعزيز دورهن في دعم الاقتصاد المحلي وتحقيق التنمية المستدامة.

كما أعربت عن خالص شكرها وتقديرها للمهندس عمرو عبد المنعم مصطفى، لجهوده المخلصة في تعزيز مسارات التنمية الشاملة بمحافظات الصعيد، وحرصه الدائم على دمج قضايا المرأة وتمكينها ضمن أولويات العمل التنموي.

وأكدت المستشارة أمل عمار أن المركز يفتح آفاقًا واسعة لتوفير فرص حقيقية أمام السيدات بمحافظات صعيد مصر للعمل والتسويق والتوزيع، بما يسهم في دعم المرأة الصعيدية وتمكينها اقتصاديًا، مشددة على أهمية حصول المتدربات بالمركز على دورات في الشمول المالي، لتعزيز قدراتهن الاقتصادية ودعم توجههن نحو ريادة الأعمال.

فيما أبدى الدكتور محمد هاني غنيم سعادته بافتتاح مشروع مركز تنمية المهارات بعزية النور ، ضمن خطة المحافظة التي يتم تنفيذها لتحويل القرى والتوابع المحيطة بمنطقة واحة وهرم ميدوم إلى قرى تراثية حرفية ذات طابع خاص يدعم الثقافة السياحية والتراثية للقرية ، وذلك في إطار خطة المحافظة لتنمية القرى المحيطة بالمنطقة السياحية ، موضحًا أن المشروع يستهدف توفير 120 فرصة لأهالي القرية والقرى والتوابع المجاورة ، مما يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية المحلية وتحسين مستوى المعيشة للسكان .

وأشار المهندس عمرو عبد المنعم مصطفى الى أن إفتتاح المركز يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالإهتمام بمحافظات الصعيد، والحفاظ على الحرف التراثية وتنميتها، وربطها بفرص العمل والتسويق، بما يسهم في توفير مصادر دخل مستدامة، خاصة للسيدات والشباب، وأوضح أن التدريب داخل مركز ميدوم يتم بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، ويستهدف رفع كفاءة المتدربين وتنمية مهاراتهم الحرفية، بما يواكب متطلبات السوق المحلي والخارجي.

وخلال افتتاح المركز ، تفقدت المستشارة أمل عمار يرافقها الدكتور محمد هاني غنيم، والمهندس عمرو عبد المنعم مصطفى، المشغل الذي يضم 24 غرفة متخصصة في تدريب السيدات على عدد من الحرف التراثية واليدوية، تشمل الخياطة والتطريز، وصناعة الجلود، وقشر الخشب، والكانفاه، والخيامية، والإكسسوار التراثي، والأميجرومي، والزجاج المعشق، وصناعة الخزف، وصناعة السجاد، بما يسهم في صقل مهارات السيدات وفتح آفاق جديدة أمامهن للاندماج في سوق العمل.

كما شملت الجولة زيارة غرفة محو الأمية وتعليم الكبار للسيدات، التابعة للهيئة العامة لتعليم الكبار، والتي تعمل على استكتاب الدارسين، إلى جانب زيارة معرض منتجات السيدات الذي يضم مجموعة متنوعة من الملابس والمفروشات، من بينها ملايات سرير، وعبايات، وفساتين، ومفارش.

شهدت الزيارة ايضا حضور كل من المستشار محمد عافية والمستشار محمد سويدان مستشارى المجلس والاستاءة نهى مرسى رئيسة الادارة المركزية لشؤون اللحان والفروع والاستاذة مى محمود مدير عام مركز تنمية مهارات المرأة والأستاذ أحمد شوقى مدير عام الإدارة العامة للمراسم ، واللواء ايمن حمودة مدير عام الإدارة العامة للأمن والاستاذ على يوسف رئيس مركز الواسطى والاستاذ أسامة وليم رئيس فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار بنى سويف .