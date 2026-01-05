أشرف صبحي: كل مباراة في الأدوار الإقصائية لأمم إفريقيا بطولة.. فيديو

علق الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على فوز المنتخب الوطني على بنين بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن مباريات الدور الـ16 من بطولة أمم أفريقيا 2025، والتأهل إلى الدور ربع النهائي في انتظار الفائز من منتخبي كوت ديفوار وبوركينا فاسو.

وقال أشرف صبحي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي» عبر قناة «صدى البلد»، إن كل مباراة في الأدوار الإقصائية في أمم أفريقيا تُعد بطولة، وفي النهاية حققنا الفوز، ولا يوجد منتخب ضعيف في بطولة أمم أفريقيا، خاصة في الأدوار الإقصائية.

وتابع: «بشكر الأستاذ أحمد موسى على متابعته وتغطيته لمباراة اليوم، وبشكر الشعب المغربي على الدعم الكبير لكتيبة المنتخب الوطني».

وأوضح وزير الرياضة،أن الرئيس يقدم دعمًا كبيرًا للرياضة المصرية، وإن شاء الله نواصل السير خطوة بخطوة للتتويج بالبطولة، مردفًا: «كان لدي ثقة وخوف بعد تعادل فريق بنين مع منتخبنا».