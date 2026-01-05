قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
زيزو: طموحنا الوصول إلى نهائي بطولة أمم إفريقيا
إصابة وكيل وزارة التموين بالقليوبية في حادث سير على الطريق الإقليمي
سعر هيونداي كريتا 2026 الشكل الجديدة في السوق السعودي
سهير المرشدي: اتربيت في جامع.. وتربية الدين الوسطي حببتني في الفن| فيديو
سهير المرشدي: الفن جوهرة.. وبمارس رقابة ذاتية على نفسي.. فيديو
الغندور: أقوى منتخب في أمم أفريقيا هو المنتخب النيجيري
محمد صلاح رفقة ياسر إبراهيم ومروان عطية بعد الفوز على بنين| شاهد
بهاء أبو شقة لـ صدى البلد: أتقدم غدا بأوراق ترشحي لرئاسة حزب الوفد
رئيس بعثة منتخب مصر: الفوز على بنين خطوة مهمة.. وسنعمل على تصحيح الأخطاء قبل ربع النهائي
تصريح مفاجئ من محمد صلاح بشأن حظوظ المنتخب في أمم افريقيا
هل يحصل الموظفون على يومي الأربعاء والخميس إجازة؟.. قرار حكومي يحدد عطلة عيد الميلاد
حمادة صدقي: منتخبنا يتمتع بروح قتالية.. وحسام حسن يتدخل لضبط طرق اللعب بسرعة
توك شو

أحمد موسى: الفوز على بنين درس كروي والمرحلة المقبلة تتطلب التركيز

أحمد موسى
أحمد موسى
رنا عبد الرحمن

أبدى الإعلامي أحمد موسى حماسه الكبير بعد فوز منتخب مصر الوطني على منتخب بنين بنتيجة 3-1 في دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، مؤكّدًا أن هذا الانتصار يمثل درسًا واضحًا للفريق المنافس ويعكس قوة الفراعنة على أرض الملعب. ويترقب المنتخب المصري الآن مواجهة الفائز من مباراة كوت ديفوار وبوركينا فاسو في الدور ربع النهائي.

وخلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» على قناة «صدى البلد»، وصف موسى أداء المنتخب بأنه جسّد الروح القتالية للاعبين، وقال: «مصر في دور الـ8 يا أبطال يا رجالة، تعبتونا، الله أكبر، الله أكبر، كان لازم نديهم درس علشان يعرفوا الفراعنة». وأضاف أن الأهداف الثلاثة التي سجلها المنتخب كانت جميعها مميزة، رغم أن الأداء العام لم يكن على مستوى الفوز بالبطولة وإضافة النجمة الثامنة لتاريخ مصر الكروي.

وأشار موسى إلى قوة المنافس من الناحية البدنية، واصفًا لاعبي بنين بأنهم «دول لاعيبة كمال أجسام، بيشيلوا أوزان 150 كجم»، داعيًا لاعبي منتخب مصر إلى الحفاظ على تركيزهم واستغلال كل الفرص المتاحة، مؤكّدًا أن الدعم الجماهيري كامل معهم.

وفيما يخص التحكيم، أعرب موسى عن استغرابه من بعض القرارات، موضحًا أن تدخلًا عنيفًا من لاعب منتخب بنين ضد أحمد زيزو اكتفى الحكم فيه بالإنذار الأصفر دون اللجوء إلى تقنية الفيديو، مضيفًا: «الحكم دا لا يرى ولا يسمع».

وشهد البرنامج لحظة حماسية عقب إحراز الهدف الثالث، حيث دخل موسى في فرحة عارمة على الهواء، مرددًا: «ألف مليون مبروك لمصر، كان لازم نديهم درس في كرة القدم». وأشاد بالدور الحاسم للنجم محمد صلاح، مشيرًا إلى أن الهدف الأخير كان مثالياً ويعكس قدرة اللاعبين على حسم المباريات في اللحظات الحاسمة.

كما انتقد موسى أداء المعلق الرياضي للمباراة، واصفًا التعليق بأنه «بدون روح» ولم يواكب أهمية اللقاء، مؤكدًا أن المباراة كانت «مهمة ومصيرية»، وأن لاعبي بنين لعبوا بأسلوب قوي وقسوة بدنية واضحة، ما زاد من صعوبة المواجهة على المنتخب المصري.

واختتم موسى حديثه بالتأكيد على ضرورة نسيان مباراة بنين والتركيز على التحضير للمرحلة المقبلة، مشددًا على أن الاستعداد النفسي والفني سيكون مفتاح نجاح المنتخب في الأدوار القادمة.

