أحمد موسى: الفوز على بنين درس كروي والمرحلة المقبلة تتطلب التركيز

أبدى الإعلامي أحمد موسى حماسه الكبير بعد فوز منتخب مصر الوطني على منتخب بنين بنتيجة 3-1 في دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، مؤكّدًا أن هذا الانتصار يمثل درسًا واضحًا للفريق المنافس ويعكس قوة الفراعنة على أرض الملعب. ويترقب المنتخب المصري الآن مواجهة الفائز من مباراة كوت ديفوار وبوركينا فاسو في الدور ربع النهائي.

وخلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» على قناة «صدى البلد»، وصف موسى أداء المنتخب بأنه جسّد الروح القتالية للاعبين، وقال: «مصر في دور الـ8 يا أبطال يا رجالة، تعبتونا، الله أكبر، الله أكبر، كان لازم نديهم درس علشان يعرفوا الفراعنة». وأضاف أن الأهداف الثلاثة التي سجلها المنتخب كانت جميعها مميزة، رغم أن الأداء العام لم يكن على مستوى الفوز بالبطولة وإضافة النجمة الثامنة لتاريخ مصر الكروي.

وأشار موسى إلى قوة المنافس من الناحية البدنية، واصفًا لاعبي بنين بأنهم «دول لاعيبة كمال أجسام، بيشيلوا أوزان 150 كجم»، داعيًا لاعبي منتخب مصر إلى الحفاظ على تركيزهم واستغلال كل الفرص المتاحة، مؤكّدًا أن الدعم الجماهيري كامل معهم.

وفيما يخص التحكيم، أعرب موسى عن استغرابه من بعض القرارات، موضحًا أن تدخلًا عنيفًا من لاعب منتخب بنين ضد أحمد زيزو اكتفى الحكم فيه بالإنذار الأصفر دون اللجوء إلى تقنية الفيديو، مضيفًا: «الحكم دا لا يرى ولا يسمع».

وشهد البرنامج لحظة حماسية عقب إحراز الهدف الثالث، حيث دخل موسى في فرحة عارمة على الهواء، مرددًا: «ألف مليون مبروك لمصر، كان لازم نديهم درس في كرة القدم». وأشاد بالدور الحاسم للنجم محمد صلاح، مشيرًا إلى أن الهدف الأخير كان مثالياً ويعكس قدرة اللاعبين على حسم المباريات في اللحظات الحاسمة.

كما انتقد موسى أداء المعلق الرياضي للمباراة، واصفًا التعليق بأنه «بدون روح» ولم يواكب أهمية اللقاء، مؤكدًا أن المباراة كانت «مهمة ومصيرية»، وأن لاعبي بنين لعبوا بأسلوب قوي وقسوة بدنية واضحة، ما زاد من صعوبة المواجهة على المنتخب المصري.

واختتم موسى حديثه بالتأكيد على ضرورة نسيان مباراة بنين والتركيز على التحضير للمرحلة المقبلة، مشددًا على أن الاستعداد النفسي والفني سيكون مفتاح نجاح المنتخب في الأدوار القادمة.