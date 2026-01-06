قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ارتفاع جديد في أسعار الطماطم.. الزراعة توضح الحقيقة
وزير الخارجية ونظيره الإماراتي يؤكدان أهمية دعم الحوار الوطني اليمني
رئيس وزراء جرينلاند لـ ترامب: احتلال الجزيرة في ليلة واحدة مستحيل
طريقة استخراج قيد عائلي من الإنترنت
1500 جنيه لكل شخص بالبطاقة.. أماكن صرف منحة عيد الميلاد للعمالة غير المنظمة
أسعار جميع أعيرة الذهب اليوم الثلاثاء 6-1-2026 دون مصنعية
جيش الاحتلال الإسرائيلي: إصابة جندي بجروح خطيرة نتيجة حادث في غزة
ناقد رياضي يكشف: بعض جماهير المغرب شجعت بنين.. وهذا سبب توجه حسام حسن لهم
مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 6 - 1 - 2026 والقنوات الناقلة
مع برودة الطقس.. احذر نقص هذه الفيتامينات في جسمك
شروط التقديم لمسابقة الأم المثالية لعام 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

لجنة الصحة توافق على اقتراح باسل عادل لدعم مستشفى الروضة ورفع كفاءتها

النائب باسل عادل
النائب باسل عادل
محمد الشعراوي

عقدت لجنة الصحة بالمجلس اجتماعها، برئاسة  الدكتور هشام الششتاوي رئيس اللجنة، وبحضور وكيلي اللجنة الدكتور حسين خصير والدكتور شريف ناشد، وأمين سر اللجنة الدكتور خالد قنديل، وذلك لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب الدكتور باسل عادل بشأن توفير سيارة إسعاف لمستشفى الروضة ورفع كفاءتها.

قد تكون صورة ‏نص‏

وشارك في الاجتماع ممثلو الحكومة من هيئة الإسعاف المصرية، إلى جانب  وكلاء وزارة الصحة بمحافظة الشرقية.

أفاد الدكتور إيهاب عبد المنعم، وكيل وزارة بهيئة الإسعاف المصرية، بالموافقة على إمداد قرية الروضة ومستشفى الروضة بسيارة إسعاف، مشيرًا إلى ضرورة موافاة هيئة الإسعاف بموافقة وزارة الصحة بمركز فاقوس على تخصيص مكان لجراج السيارة ومبيت طاقم الإسعاف داخل المستشفى.

ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد البيلي، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، موافقته على التنسيق الكامل مع هيئة الإسعاف وتوفير المتطلبات اللازمة، موضحًا أن العمل جارٍ للانتهاء من الإجراءات في أقرب وقت.

وبشأن تطوير الخدمات الصحية، وافق مسؤولو وزارة الصحة بفاقوس على إدراج خطة تطوير مستشفى الروضة ورفع كفاءتها ضمن خطة العام الحالي 2026، لتصبح وحدة طب أسرة مطورة، مع توفير أطباء متخصصين في مختلف التخصصات، فضلًا عن إضافة تخصص الأنف والأذن والحنجرة.

وأكد النائب الدكتور باسل عادل أنه يتابع تنفيذ بنود الاقتراح برغبة بشكل مستمر، بالتنسيق مع الجهات المعنية بوزارتي الصحة والإسعاف، لضمان سرعة التنفيذ وتحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة لأهالي المنطقة.

النائب باسل عادل لجنة الصحة هشام الششتاوي الدكتور باسل عادل مستشفى الروضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل يحصل الموظفين على يومي الأربعاء والخميس إجازة؟.. قرار حكومي يحدد عطلة عيد الميلاد

هل يحصل الموظفون على يومي الأربعاء والخميس إجازة؟.. قرار حكومي يحدد عطلة عيد الميلاد

ظاهرة جوية

ظاهرة جوية تستمر 7 ساعات متواصلة.. بيان هام من الأرصاد بشأن طقس الغد

مجلس النواب

تعيينات رئاسية وقرار جمهوري بشأن الانعقاد.. إجراءات دستورية لبدء مجلس النواب 2026 لمهامه

عطل فني في طائرة ركاب

مش مصرية.. حالات اختناق بين الركاب على متن طائرة قادمة من دبي| ما القصة؟

رجال المرور

غرامة 1000 جنيه عقوبة عدم الإرشاد عن قائد السيارة في وقت معين

لقاء الخميسي

لقاء الخميسي ترد بطريقة غير متوقعة على طلاق زوجها من إيمان الزيدي.. ماذا حدث؟

الدواجن

بعد الارتفاع الأخير.. أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 6 يناير 2026

لقاء الخميسي

عمرها ما فتشت وراه.. زواج غير معلن يضع لقاء الخميسي أمام السوشيال

ترشيحاتنا

الدكتور هاني تمام

أستاذ بجامعة الأزهر يوضح منهج القرآن في تربية الأبناء وبناء المستقبل

النبي محمد

كيف أسس النبي الأمان النفسي داخل البيت؟.. عالم بالأوقاف يوضح

أدعية قبل النوم ثابتة عن النبي

أدعية قبل النوم ثابتة عن النبي .. لا تغفل عن ثوابها

بالصور

المبكبكة على أصولها.. طبق شتوي يعيد دفء البيوت

مبكبكة
مبكبكة
مبكبكة

ابني مش شاطر في الدراسة.. هل كده فاشل؟

ابني مش شاطر في الدراسة.. هل كده فاشل؟
ابني مش شاطر في الدراسة.. هل كده فاشل؟
ابني مش شاطر في الدراسة.. هل كده فاشل؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 3

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: حاجة قديمة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: خطاب التهنئة بين المواطنة والتمييز

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عفاريت اليوم و عفاريت الأمس

أ.د. عادل القليعي

أ.د. عادل القليعي يكتب: كيف تتعايش الحرباء مع بيئتها...؟!

المزيد