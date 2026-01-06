لجنة الصحة توافق على اقتراح باسل عادل لدعم مستشفى الروضة ورفع كفاءتها

عقدت لجنة الصحة بالمجلس اجتماعها، برئاسة الدكتور هشام الششتاوي رئيس اللجنة، وبحضور وكيلي اللجنة الدكتور حسين خصير والدكتور شريف ناشد، وأمين سر اللجنة الدكتور خالد قنديل، وذلك لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب الدكتور باسل عادل بشأن توفير سيارة إسعاف لمستشفى الروضة ورفع كفاءتها.

وشارك في الاجتماع ممثلو الحكومة من هيئة الإسعاف المصرية، إلى جانب وكلاء وزارة الصحة بمحافظة الشرقية.

أفاد الدكتور إيهاب عبد المنعم، وكيل وزارة بهيئة الإسعاف المصرية، بالموافقة على إمداد قرية الروضة ومستشفى الروضة بسيارة إسعاف، مشيرًا إلى ضرورة موافاة هيئة الإسعاف بموافقة وزارة الصحة بمركز فاقوس على تخصيص مكان لجراج السيارة ومبيت طاقم الإسعاف داخل المستشفى.

ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد البيلي، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، موافقته على التنسيق الكامل مع هيئة الإسعاف وتوفير المتطلبات اللازمة، موضحًا أن العمل جارٍ للانتهاء من الإجراءات في أقرب وقت.

وبشأن تطوير الخدمات الصحية، وافق مسؤولو وزارة الصحة بفاقوس على إدراج خطة تطوير مستشفى الروضة ورفع كفاءتها ضمن خطة العام الحالي 2026، لتصبح وحدة طب أسرة مطورة، مع توفير أطباء متخصصين في مختلف التخصصات، فضلًا عن إضافة تخصص الأنف والأذن والحنجرة.

وأكد النائب الدكتور باسل عادل أنه يتابع تنفيذ بنود الاقتراح برغبة بشكل مستمر، بالتنسيق مع الجهات المعنية بوزارتي الصحة والإسعاف، لضمان سرعة التنفيذ وتحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة لأهالي المنطقة.