محافظ الإسكندرية يوجه بالتصدي للبناء المخالف وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية

أ ش أ

كلف محافظ الإسكندرية أحمد خالد، رؤساء الأحياء بالتصدي للبناء المخالف بكل حزم وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، وعدم التهاون حيال المخالفات وفرض سيادة القانون.



وبناء على تعليمات محافظ الإسكندرية، قام حي ثان العامرية، بهدم حجرة لدور أرضي بدون ترخيص لعقار بالطريق الصحراوي بدائرة الحي، وإزالة حوائط بدون سقف لدور أول علوي لعقار على مساحة 80م مقام على أرض زراعية بقرية بنجر السكر، وإزالة متغير مكاني مخالف عبارة عن حوائط بعقار بمساحة 100 م بمنطقة الوادي، وهدم حوائط دور أرضي لعقار بمساحة 80 م بالناصرية، وإزالة حوائط بدون ترخيص لعقار بمنطقة السجاد، والتحفظ على مواد ومعدات البناء.



ويهيب الحي بالمواطنين عدم مخالفة اشتراطات وقوانين البناء ومخالفة النسق العمراني حتى لا يتم التعرض للإجراءات القانونية حيال المخالفين.



ورصد حي شرق، أعمال بناء مخالف عبارة عن أعمدة خرسانية وحوائط بعقارين بمنطقة جنايوتي وتم إيقافهما، وإزالة حوائط داخلية مخالفة لمبنى اخر بشارع غزوة بدر.



وتمكن حي ثان المنتزة، من إيقاف أعمال بناء مخالف وحل شدة خشبية بعقار بشارع مارفل منطقة الملاحة.



وأوقف حي أول العامرية، أعمال تحويل شقة دور أرضي إلى محل بدون ترخيص بمساكن الحرية وتركيب أعمدة حديدية أمام المحل تمهيدا لتركيب سقيفه وتم إزالة الأعمدة والتحفظ عليها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف.

