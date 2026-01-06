تشديد الرقابة على الأسواق بالبحر الأحمر وضبط لحوم غير صالحة للاستهلاك

شنت مديرية الطب البيطري بالبحر الأحمر حملة تفتيشية موسعة على أماكن بيع وعرض اللحوم بعدد من مدن ومناطق المحافظة، ويأتي ذلك في إطار الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، وبالتنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

وجاءت الحملة بتكليف من الدكتورة رشا صلاح أحمد مدير مديرية الطب البيطري، وبرئاسة الدكتورة رشا ربيع رئيس قسم التفتيش، وعضوية الدكتورة نهاد حسين طبيب المجازر والتفتيش، وبالاشتراك مع مديرية التموين وهيئة سلامة الغذاء.

وأسفرت الحملة، التي نُفذت اليوم الاثنين الموافق 5 يناير 2026، عن ضبط نحو 40 كيلوجرامًا من لحوم الخنزير ومصنعاتها، إضافة إلى كميات من لحوم البتلو غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، داخل عدد من المطاعم ومحلات المجمدات والسوبر ماركت.

وتم تحرير محضر بالواقعة، والتحفظ على المضبوطات وتسليمها للجهات المختصة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأكدت مديرية الطب البيطري بالبحر الأحمر استمرار الحملات الرقابية المكثفة على الأسواق والمنشآت الغذائية، للتصدي لأي مخالفات تمس صحة المواطنين، وضمان تداول غذاء آمن مطابق للاشتراطات الصحية المعتمدة.