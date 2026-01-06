قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

مكتبة مصر العامة بأسيوط تنظم معرضًا ضمن مبادرة "بأيدينا نصنع"

مكتبة مصر العامة بأسيو تنظم معرضًا ضمن مبادرة "بأيدينا نصنع"
مكتبة مصر العامة بأسيو تنظم معرضًا ضمن مبادرة "بأيدينا نصنع"
إيهاب عمر

أكد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بتشجيع العارضين والمصنعين للمنتجات اليدوية والتراثية، من خلال إتاحة الفرص أمامهم وتنظيم المعارض الداعمة لتسويق منتجاتهم، بما يحقق عائدًا اقتصاديًا ملموسًا ويسهم في تنشيط الحركة الإنتاجية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030.

خلق فرص عمل حقيقية

وشدد محافظ أسيوط على حرص المحافظة على تذليل كافة العقبات أمام أصحاب الحرف والمشروعات اليدوية، وتقديم مختلف أوجه الدعم الممكنة لتمكينهم من عرض منتجاتهم وتلبية احتياجات المستهلكين، بما يسهم في تحسين مستوى المعيشة وخلق فرص عمل حقيقية، خاصة للشباب والفتيات.

وأوضح اللواء هشام أبو النصر أن مكتبة مصر العامة بأسيوط، برئاسة هاجر محروس مدير المكتبة، نظمت معرضًا للمنتجات اليدوية والتراثية بمقر مكتبة مصر العامة الرئيسية بالدقي، وذلك ضمن مبادرة «بأيدينا نصنع» التي أُطلقت مؤخرًا، وبالتنسيق مع صندوق مكتبات مصر العامة برئاسة السفير رضا الطائفي مدير الصندوق، والدكتور أحمد أمان المنسق العام لمكتبات مصر العامة الإقليمية.

وأضاف المحافظ أن المعرض يضم باقة متنوعة من المنتجات الحرفية، من بينها منتجات الريزن، والشمع، والكونكريت، والخرز، والتلي، وغيرها من المشغولات اليدوية المتميزة، بمشاركة ناهد محمد فرغلي مدير إدارة التعاون الإنتاجي بمحافظة أسيوط، مؤكدًا أهمية تكامل الجهود بين الجهات الحكومية وغير الحكومية، والمجتمع المدني، والجمعيات الأهلية، للعمل سويًا على الارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي للأسر الأولى بالرعاية، وتوفير حياة كريمة لهم.

وأشار محافظ أسيوط إلى أن العمل على توفير منافذ دائمة لعرض وبيع منتجات الأسر المنتجة، وأصحاب المشروعات متناهية الصغر، والحرفيين، والطلاب والطالبات، والجمعيات الأهلية، يمثل خطوة مهمة لتسويق المنتجات المحلية والتعريف بالحرف التراثية التي تشتهر بها المحافظة، بما يشجع على استدامتها والحفاظ عليها باعتبارها أحد مكونات الهوية الثقافية والحضارية لأسيوط.

أسيوط اليدوية والتراثية الحرف والمشروعات اليدوية مكتبة مصر العامة بأيدينا نصنع صندوق مكتبات مصر العامة الجمعيات الأهلية

