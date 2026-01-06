قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كواليس سوء فهم تصرف حسام حسن وتصريح زيزو مع جماهير المغرب بعد هدف صلاح في شباك بنين
51 مليار جنيه أرباحًا.. ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية بدعم مشتريات الأجانب
تبدأ 10 يناير .. ننشر جداول امتحانات أبناؤنا في الخارج 2026
شاهد | تريلا تدهس سيارة وتهدم مبنى في المعادي .. تفاصيل حادث صادم
إلغاء مئات الرحلات الجوية والقطارات في أوروبا لسبب مثير
رئيس النواب الأمريكي يخالف رأي ترامب في الانتخابات .. لسنا قوة احتلال لفنزويلا
الدواء : نسبة إنجاز تتجاوز 99.25 % في الاستجابة لشكاوى واستفسارات المواطنين
مجدي الحسيني يكشف تطورات حالته الصحية.. خاص
عصام الحضري ينتقد أداء محمد الشناوي ويعلق على مستقبل شوبير
7 يناير 2026.. إجازة عيد الميلاد للقطاع الخاص كام يوم؟
مأساة أدهم رمضان.. شاب شجاع يفقد حياته دفاعا عن صديقه| وأهله يروون ما حدث بحسرة ويطالبون بالعدالة
الرجالة كلهم خاينين.. صور أثارت الجدل لـ إيمان العاصي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

شعبة الطاقة المستدامة تُثمن استجابة وزارة الكهرباء لملاحظات المستثمرين حول نظام صافي القياس

الطاقة
الطاقة

ثمّنت شعبة الطاقة المستدامة بالغرفة التجارية بالقاهرة وجمعية تنمية الطاقة المستدامة (SEDA) استجابة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لملاحظات المستثمرين بشأن ضوابط ربط المحطات الشمسية بنظام صافي القياس، مؤكدة أن فتح باب الحوار مع القطاع الخاص يعكس جدية الدولة في دعم الاستثمار والحفاظ على استقرار الشبكة الكهربائية.
وقال المهندس أيمن هيبة، رئيس شعبة الطاقة المستدامة ورئيس مجلس إدارة جمعية SEDA، إن مجلس إدارة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عقد اجتماعًا أمس برئاسة رئيس الجهاز وبحضور الدكتور محمد عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، لمناقشة مشروع الكتاب الدوري المقترح لتنظيم قواعد الربط على الشبكة للمحطات الشمسية بنظام صافي القياس، بما يحقق التوازن بين سلامة الشبكة وتشجيع التوسع في الطاقة الشمسية.
وأوضح هيبة أنه شارك في الاجتماع بدعوة رسمية، حيث استعرض ملاحظات الشركات والمستثمرين على القواعد المقترحة، مشيرًا إلى أن تطبيقها بصيغتها الحالية قد يؤثر على وتيرة التوسع في استخدام الطاقة الشمسية، لا سيما مع تنامي الطلب من القطاعات الصناعية والتجارية والسكنية.
وأضاف أن الشعبة طالبت بتأجيل إقرار الضوابط الجديدة لإتاحة مزيد من الدراسة والتطوير، والوصول إلى نظام صافي قياس أكثر تطورًا يتوافق مع احتياجات السوق، وفي الوقت نفسه يراعي متطلبات الحفاظ على استقرار شبكات التوزيع، مؤكدًا أهمية استمرار العمل بالكتب الدورية والتشريعات السارية حاليًا لحين الانتهاء من إعداد النظام المستهدف، بما يضمن وضوح الرؤية أمام المستثمرين وعدم إرباك السوق.
ووجّه رئيس شعبة الطاقة المستدامة الشكر لوزير الكهرباء والطاقة المتجددة على إتاحة الفرصة للاستماع إلى مختلف الآراء الفنية وملاحظات منظمات الأعمال، معتبرًا أن هذا النهج يعكس حرص الوزارة على دعم الاستثمار وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.
كما نفى هيبة ما تردد بشأن وجود خلافات بين شعبة الطاقة المستدامة وجمعية SEDA من جهة، وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء ووزارة الكهرباء من جهة أخرى، مؤكدًا أن ما يحدث هو تباين طبيعي في وجهات النظر الفنية، ورافضًا محاولات إخراج النقاش من إطاره المهني أو ربطه بقضايا لا علاقة لها بالقطاع.
وأكد أن الشعبة والجمعية تُقدّران استجابة وزير الكهرباء والدكتور محمد موسى عمران الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك وأعضاء مجلس الإدارة، مشيرًا إلى الاتفاق على مواصلة الحوار خلال الفترة المقبلة، وعقد جلسات مشورة مجتمعية مع الأطراف المعنية، بما يضمن صدور ضوابط جديدة تحقق التوازن بين تشجيع الاستثمار في الطاقات المتجددة والحفاظ على أمن وسلامة الشبكات الكهربائية.

الطاقة الشمسية الطاقة المستدامة وزير الكهرباء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة

1500 جنيه لكل شخص بالبطاقة.. أماكن صرف منحة عيد الميلاد للعمالة غير المنظمة

الدواجن

بعد الارتفاع الأخير.. أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 6 يناير 2026

صورة من اللقطة المثيرة

موقف غامض.. لقطة لا تليق في مباراة مصر وبنين بكأس الأمم الأفريقية

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 6-1-2026

الدواجن

قفزة مفاجئة في أسعار الدواجن.. الزراعة تكشف الأسباب وموعد الانخفاض

الأرصاد

يعقبه انخفاض حرارة وأمطار.. موجة حر صيفية تضرب البلاد فى هذا الموعد

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

أسعار جميع أعيرة الذهب اليوم الثلاثاء 6-1-2026 دون مصنعية

الضريبة العقارية

«شوف بيتك منهم ولا لأ».. 4 حالات لرفع الضريبة العقارية وحالة جديدة للظروف الطارئة

ترشيحاتنا

التضامن الاجتماعي

وزيرة التضامن تبحث توفير فرص عمل لأسر برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة فى قناة السويس

وزارة الطيران

حوادث الطائرات تتعاون مع وزارة الاتصالات لتعزيز مجالات الفحص والتحاليل

جةلة للمركز لمكافحة الافات

للتأكد من سلامة المحاصيل.. المركزية لمكافحة الآفات تختتم جولة تفقدية لمحافظات الصعيد والبحر الأحمر

بالصور

تحذير على مائدتك.. أضرار الصلصة المعلبة وطرق تفاديها دون حرمان

أضرار الصلصة المعلبة
أضرار الصلصة المعلبة
أضرار الصلصة المعلبة

الرجالة كلهم خاينين.. صور أثارت الجدل لـ إيمان العاصي

ايمان العاصي
ايمان العاصي
ايمان العاصي

أول مزادات 2026.. بيع سمكة تونة عملاقة مقابل 3.2 مليون دولار فى اليابان

ملك التونة يفوز بالمزاد .. بيع سمكة تونة عملاقة بـ3.2 مليون دولار يهز اليابان
ملك التونة يفوز بالمزاد .. بيع سمكة تونة عملاقة بـ3.2 مليون دولار يهز اليابان
ملك التونة يفوز بالمزاد .. بيع سمكة تونة عملاقة بـ3.2 مليون دولار يهز اليابان

طريقة عمل فيليه سمك بالثوم والليمون في الطاسة

طريقة عمل فيليه سمك بالثوم والليمون في الطاسة
طريقة عمل فيليه سمك بالثوم والليمون في الطاسة
طريقة عمل فيليه سمك بالثوم والليمون في الطاسة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 3

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: حاجة قديمة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: خطاب التهنئة بين المواطنة والتمييز

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عفاريت اليوم و عفاريت الأمس

أ.د. عادل القليعي

أ.د. عادل القليعي يكتب: كيف تتعايش الحرباء مع بيئتها...؟!

المزيد