الأنبا يؤانس يستقبل قيادات أمن أسيوط للتهنئة بعيد الميلاد| صور

استقبل نيافة الأنبا يؤانس، مطران أسيوط وتوابعها وسكرتير المجمع المقدس بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الثلاثاء، اللواء مجدي سالم مساعد وزير الداخلية لمنطقة وسط الصعيد، واللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، واللواء عمرو العادلي مساعد مدير أمن أسيوط، وذلك بكنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بحي شرق مدينة أسيوط، لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

الدور الوطني لأجهزة وزارة الداخلية

وأعرب نيافة الأنبا يؤانس عن تقديره للدور الوطني الذي تقوم به أجهزة وزارة الداخلية في تأمين الاحتفالات الدينية، مشيدًا بالجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار وحماية المواطنين.

وفي سياق متصل، كثفت الأجهزة الأمنية من تواجدها بمحيط الكنائس والأديرة بمختلف مراكز محافظة أسيوط، تزامنًا مع احتفالات عيد الميلاد المجيد، وذلك في إطار الخطة الأمنية الموضوعة لتأمين الاحتفالات.

ووجه اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، الضباط والأفراد المعينين بالخدمات الأمنية بالكنائس والأديرة بضرورة اليقظة التامة، وفحص المترددين على الكنائس من خلال البوابات الإلكترونية، وتمشيط محيط الخدمات الأمنية، وتوسيع دائرة الاشتباه، مع الالتزام الكامل بالخطة الأمنية الموضوعة.

وشدد مدير الأمن على سرعة الإخطار حال الاشتباه في أي سيارات أو دراجات نارية أو أجسام غريبة داخل الحرم الآمن للكنائس والأديرة، مؤكدًا أهمية اتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لضمان سلامة المصلين وزائري الكنائس خلال الاحتفالات الدينية.