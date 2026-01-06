شريف عبد المنعم: إصابتي في حادثة 82 كانت سبب توجهي للتمثيل

أكد شريف عبد المنعم نجم الأهلى السابق، أن حادثة 82 كانت سبب في توجهى إلى التمثيل لحين الشفاء التام والعودة مرة أخرى للملاعب.

وقال شريف عبد المنعم الذى حل ضيفا على الإعلامى عمر ربيع ياسين في برنامجه "مان تو مان": "الجمهور كان بيعتبرونى توب الفريق ومن أحسن لاعبى الأهلى وأفريقيا فمكانش قابلين بمستوى أقل من اللى كنت بقدمه وأكيد الحادثة بتأثر على الواحد".

وأضاف نجم الاهلى السابق: "وقعت في يد مدربين مصريين وكانوا مش بيعتمدوا عليا إلا بسيط، الوحيد اللى اعتمد عليا المدرب الإنجليزى لما شافنى قالهم إيه اللاعب ده فارق عن الباقى وليه مش بيلعب كان ساعتها أحمد ماهر هو المدرب المساعد قاله دا عمل حادثة واتعور وهو كان صديق الراحل محمود الجوهرى اللى بطل بسبب الإصابة فكان بيعامل كل اللاعيبه بنفس النظام زى طاهر أبو زيد وعلاء ميهوب".

وأوضح شريف عبد المنعم: "كان عليا مجهود كبير جدا أنى أرجع تانى للملاعب بعد الحادثة الجامدة، وربنا كرمنى بالشاشة الفضية ودخلت مجال التمثيل والمخرجين حطونى في الأكشن وأدوار ظباط البوليس ومن فيلم لماتش لفيلم لحد ما جه وقت كدة خلاص بطلت".