هدى زاهر للاعبي المنتخب: رجالة وشرفتوا أفريقيا كلها

وجهت هدي زاهر زوجه الفنان أحمد زاهر رسالة للاعبي منتخب مصر بعد تأهله الي ربع نهائي أمم إفريقيا.

وكتبت هدي زاهر عبر إنستجرام :منتخب مصر انتو رجااااااله وشرفتوا أفريقيا كلها مش مصر بس ... كابتن حسام حسن بنحبك.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة نظيره الفائز من مباراة كوت ديفوار وبوركينا فاسو، في دور ربع النهائي من بطولة كأس أمم أفريقيا، المقرر إقامتها على ستاد «أدرار» بمدينة أغادير المغربية، يوم السبت المقبل في تمام الساعة التاسعة مساءً. تستمر منافسات البطولة الحالية في المغرب حتى 18 يناير الجاري.

منتخب مصر إلى ربع النهائي:

تأهل منتخب «الفراعنة» إلى ربع النهائي بعد الفوز على بنين بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد ضمن منافسات دور الـ16، ويترقب الفريق مواجهة قوية في الدور المقبل