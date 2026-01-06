مرفت الكسان: المبادرة الحكومية الموحدة للشركات الناشئة تعزز الاقتصاد

أكدت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن المبادرة الحكومية الموحدة لتحفيز الاستثمار في الشركات الناشئة تمثل نقلة نوعية في دعم ريادة الأعمال في مصر، مشيرةً إلى أن توحيد السياسات والخدمات تحت كيان مؤسسي واحد سيسهم في تسهيل عمل رواد الأعمال وتقليل البيروقراطية، ما يعزز بيئة الأعمال ويشجع على زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأضافت الكسان في تصريح خاص لـ صدي البلد، أن هذه المبادرة تتيح تقديم حزمة متكاملة من الدعم المالي والإداري والتقني للشركات الناشئة في مراحلها المختلفة، ما يسهم في خلق فرص عمل جديدة ويعزز مساهمة قطاع ريادة الأعمال في الناتج المحلي الإجمالي.

وأوضحت عضو البرلمان أن متابعة تنفيذ المبادرة وتقييم أثرها سيكون على جدول أعمال لجنة الخطة والموازنة، لضمان تحقيق أفضل عائد اقتصادي واستثماري للموارد المخصصة، مؤكدةً أن مصر تتجه نحو خلق بيئة محفزة للابتكار والنمو المستدام.