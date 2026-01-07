فى ذكراها.. قصة زواج عليه عبد المنعم من خارج الوسط الفني وصداقتها مع شويكار

تحل اليوم، الأربعاء 7 يناير، ذكرى رحيل الفنانة علية عبد المنعم، التي ولدت في 15 يناير عام 1929 بحي الحلمية، ورحلت عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 1994، عن عمر ناهز الـ 64 عامًا.

قدمت علية عبد المنعم عددا من الأعمال الفنية التى تظل عالقة فى أذهان المشاهد العربى، خاصة أنها تميزت فى عدد من الأدوار الثانوية، والتي كانت مؤثرة في الأحداث.

مسيرة علية عبد المنعم

تخرجت علية في معهد التربية الموسيقية، حيث حصلت على درجة البكالوريوس وبدأت حياتها المهنية كمدرسة موسيقى ثم عملت بالتلفزيون المصري مع بدايته بالستينيات كمعدة للكثير من البرامج الموسيقية، لتتجه بعدها للعمل بالسينما حيث شاركت بفيلم “المانشيت الأحمر” عام 1952، لتتوالى أعمالها بعد ذلك في السينما ثم المسرح والتلفزيون.

صداقة علية عبد المنعم بـ شويكار وفؤاد المهندس

ارتبطت علية عبد المنعم بصداقة قوية بالممثلة شويكار وفؤاد المهندس، ومن أبرز أعمالها "الباب المفتوح، نص ساعة جواز، غدا تتفتح الزهور"، وفي سنوات حياتها الأخيرة، قدمت فيلم “قاتل مغاوري” سنة 1989، وفيلم "مصيدة الحب والزواج" سنة 1990، وفيلم “اللص في نفس العام”، وكذلك شاركت في فيلم "الشقيقتان"، وفي سنة 1992، قدمت دورها في مسلسل "حافة الهاوية"، مع الفنان الراحل فاروق الفيشاوي، وفي سنة 1993، عُرض لها فيلم "رجال بلا ثمن"، وغابت عن العمل الفني في السنة التي رحلت بها بسبب المرض.

زواج علية عبد المنعم

وعن حياتها الشخصية، فالفنانة الراحلة علية عبد المنعم تزوجت من خارج الوسط الفني من نصر فريد، وأنجبت خمسة أبناء، 3 فتيات يعملن بالتدريس وولدان سافرا خارج مصر، وهم: "مونا، ماجدة، منار، محمد، محمود"، ووافتها المنية عام 1994.