أقوى منافس لـ نينتيندو سويتش.. لينوفو تستعد لإطلاق Legion Go 2

قبل عام، أصبحت لينوفو أول شركة، إلى جانب شركة فالف، تعلن عن جهاز محمول يعمل بنظام SteamOS بدلاً من ويندوز.

ويأتي الجهاز مزودا بوحدات تحكم قابلة للفصل تُشبه تلك الموجودة في جهاز Nintendo Switch، بالإضافة إلى شاشة هي الأكثر تطورًا في الأجهزة المحمولة حتى الآن .

يعمل الجهاز بمعالج AMD Ryzen Z2 Extreme، وهو نفس الشريحة المستخدمة في Asus ROG Xbox Ally X، المعالج عبارة عن APU بـ 8 أنوية و16 خيطا، يضم 3 أنوية Zen 5 و 5 أنوية Zen 5c، تصل سرعة أنوية Zen 5 إلى 5.0 جيجاهرتز مع تردد أساسي 2.0 جيجاهرتز، أما المعالج الرسومي فيضم 16 نواة رسومية مبنية على معمارية RDNA 3.5، مع قدرة تعزيز تصل إلى 2900 ميجاهرتز.

ميزات جهاز Lenovo Legion Go S

يتميز الجهاز بطلاء جديد من excimer يجعله أكثر متانة ومقاومة لبصمات الأصابع وأسهل في التنظيف، أما التبريد فيتم عبر تقنية Legion Coldfront التي تسحب الهواء من الخلف وتطرد الحرارة من الأعلى.

أعلنت لينوفو مؤخرًا في معرض CES 2026 في لاس فيجاس عن نيتها طرح نسخة SteamOS للبيع في يونيو بسعر يبدأ من 1199 دولارًا أمريكيًا، أما باقي المواصفات فهي متطابقة.

مواصفات جهاز Lenovo Legion Go S



على الجانب الآخر، يأتي جهاز ليجن جو 2 للألعاب بمعالج AMD وبشاشة OLED ذات معدل تحديث متغير، ما يجعل الألعاب تبدو مذهلة، وهو من الأجهزة القليلة التي تعمل كجهاز لوحي، مع مسند مدمج ممتاز ووحدات تحكم لاسلكية قابلة للفصل ومريحة للعب على الطاولة.

وتحتوي إحدى وحدات التحكم على فأرة ألعاب تصويب من منظور الشخص الأول مدمجة، مع قرص قابل للتركيب يسمح لها بالانزلاق بسلاسة على الطاولة.