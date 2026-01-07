قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لعب عيال يشعل معركة بالأسلحة بين 12 شخصا بالوراق
مستوطنون متطرفون يقتحمون المسجد الأقصى
الاحتلال يبلغ 37 مؤسسة دولية تعمل في المجال الإنساني بوقف عملها
الرئيس الأوكراني يصل قبرص في أول زيارة له منذ بدء العمليات العسكرية الروسية
منذ نوفمبر.. المبعوثة الأمريكية تنفصل عن زوجها بعدما أحبت لبنانيا
الصحة: تطوير منظومة صرف الألبان الصناعية وتوفير 6.7 مليون علبة شبيهة لبن الأم
قبل رمضان| حقيقة وصول الدواجن لـ 100 جنيه في الأسواق.. الشعبة توضح
بطولة خالد النبوي.. ما مصير طاهر المصري بعد تأجيل عرضه في رمضان المقبل ؟
قبل انطلاقها 10 يناير..كيف تُعقد امتحانات أبناؤنا في الخارج 2026 لجميع الصفوف؟
البابا تواضروس: تفاعل المواطنين مع الرئيس السيسي يعكس عمق الروابط الوطنية
السيطرة على حريق محدود داخل شركة طباعة في أبو رواش بالجيزة
التاريخ يميل للفراعنة قبل صدام كوت ديفوار في ربع نهائي كأس أمم أفريقيا
تكنولوجيا وسيارات

أقوى منافس لـ نينتيندو سويتش.. لينوفو تستعد لإطلاق Legion Go 2

جهاز Legion Go 2
جهاز Legion Go 2
لمياء الياسين

قبل عام، أصبحت لينوفو أول شركة، إلى جانب شركة فالف، تعلن عن جهاز محمول يعمل بنظام SteamOS بدلاً من ويندوز.

ويأتي الجهاز مزودا بوحدات تحكم قابلة للفصل تُشبه تلك الموجودة في جهاز Nintendo Switch، بالإضافة إلى شاشة هي الأكثر تطورًا في الأجهزة المحمولة حتى الآن . 

يعمل الجهاز بمعالج AMD Ryzen Z2 Extreme، وهو نفس الشريحة المستخدمة في Asus ROG Xbox Ally X، المعالج عبارة عن APU بـ 8 أنوية و16 خيطا، يضم 3 أنوية Zen 5 و 5 أنوية Zen 5c، تصل سرعة أنوية Zen 5 إلى 5.0 جيجاهرتز مع تردد أساسي 2.0 جيجاهرتز، أما المعالج الرسومي فيضم 16 نواة رسومية مبنية على معمارية RDNA 3.5، مع قدرة تعزيز تصل إلى 2900 ميجاهرتز.

ميزات جهاز Lenovo Legion Go S

يتميز الجهاز بطلاء جديد من excimer يجعله أكثر متانة ومقاومة لبصمات الأصابع وأسهل في التنظيف، أما التبريد فيتم عبر تقنية Legion Coldfront التي تسحب الهواء من الخلف وتطرد الحرارة من الأعلى.

أعلنت لينوفو مؤخرًا في معرض CES 2026 في لاس فيجاس عن نيتها طرح نسخة SteamOS للبيع في يونيو بسعر يبدأ من 1199 دولارًا أمريكيًا، أما باقي المواصفات فهي متطابقة.

مواصفات  جهاز Lenovo Legion Go S 


مواصفات  جهاز Lenovo Legion Go S 

على الجانب الآخر، يأتي جهاز ليجن جو 2 للألعاب بمعالج AMD وبشاشة OLED ذات معدل تحديث متغير، ما يجعل الألعاب تبدو مذهلة، وهو من الأجهزة القليلة التي تعمل كجهاز لوحي، مع مسند مدمج ممتاز ووحدات تحكم لاسلكية قابلة للفصل ومريحة للعب على الطاولة. 

وتحتوي إحدى وحدات التحكم على فأرة ألعاب تصويب من منظور الشخص الأول مدمجة، مع قرص قابل للتركيب يسمح لها بالانزلاق بسلاسة على الطاولة.

شركة أنكر شاحن زولو سعر منخفض هاتف iPhone 17

هند صبري
كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

أحمد نبيوة

أحمد نبيوة يكتب: 6 يناير.. ثمانون عاما من الغرس الطيب

غعبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: رحلة النور الخالدة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 3

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: حاجة قديمة

