برلمان

إعلان النتيجة النهائية لانتخابات في هذا الموعد.. وهذه شروط فوز مرشحي الفردي

انتخابات مجلس النواب
انتخابات مجلس النواب
معتز الخصوصي

تستعد الهيئة الوطنية للانتخابات للإعلان عن النتيجة النهائية لانتخابات مجلس النواب يوم 10 يناير ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير شروط فوز مرشحي الفردي.

الأغلبية المطلقة من شروط الفوز في الفردي والقائمة في انتخابات النواب

تنص المادة (23) من قانون انتخابات مجلس النواب على أنه يعلن فوز المترشح في النظام الفردي إذا حصل على الأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة في دائرته الانتخابية. وفي حال عدم حصول أي مترشح على هذه الأغلبية، تُعاد الانتخابات بين المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات الصحيحة، بعدد يعادل ضعف عدد المقاعد المخصصة للإعادة، ويتم إعلان فوز من يحصلون على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة بعد جولة الإعادة.

أما إذا كان عدد المترشحين أقل من ضعف عدد المقاعد، تُجرى الانتخابات بينهم مباشرة، ويُعلن فوز من حصلوا على أعلى الأصوات الصحيحة وفقًا لعدد المقاعد.

وأغلقت اللجان الفرعية بـ10 محافظات أبوابها مساء الأحد 4 يناير 2026، لليوم الثاني على التوالي والأخير للتصويت في تمام الساعة التاسعة مساءًا بجولة الإعادة بـ27 دائرة ملغاة بأحكام المحكمة الإدارية العليا من المرحلة الأولى بانتخابات مجلس النواب.

جرت جولة الإعادة في 27 دائرة انتخابية على 49 مقعدًا ما بين 98 مترشحًا في 10 محافظات، وهي كالتالي:

محافظة الجيزة

الدائرة الثالثة (ومقرها مركز البدرشين)

الدائرة السادسة (ومقرها قسم بولاق الدكرور)

الدائرة السابعة (ومقرها قسم العمرانيه)

الدائرة التاسعة (ومقرها قسم الاهرام)

الدائرة العاشرة (ومقرها قسم أول أكتوبر)

الدائرة الثانية عشر (ومقرها مركز منشأة القناطر)

محافظة الفيوم

الدائرة الثالثة (ومقرها مركز سنورس)

 محافظة المنيا

الدائرة الأولى (ومقرها قسم أول المنيا)

الدائرة الثالثة (ومقرها مركز مغاغه)

الدائرة الرابعة (ومقرها مركز أبو قرقاص)

الدائرة الخامسة (ومقرها مركز ملوى)

الدائرة السادسة (ومقرها مركز دير مواس)

محافظة أسيوط

الدائرة الأولى (ومقرها قسم أول اسيوط)

الدائرة الثانية (ومقرها مركز القوصية)

الدائرة الرابعة (ومقرها مركز أبو تيج)

محافظة الوادي الجديد

الدائرة الثانية (ومقرها مركز الداخله)

محافظة سوهاج

الدائرة السابعة (ومقرها مركز البلينا)

محافظة الأقصر

الدائرة الثانية (ومقرها مركز القرنة)

الدائرة الثالثة (ومقرها مركز إسنا)

محافظة أسوان

الدائرة الأولى (ومقرها قسم أول اسوان)

الدائرة الثالثة (ومقرها مركز نصر النوبة)

الدائرة الرابعة (ومقرها مركز أدفو)

محافظة الإسكندرية

الدائرة الأولى (ومقرها قسم أول المنتزه)

محافظة البحيرة

الدائرة الرابعة (ومقرها مركز المحموديه)

الدائرة الخامسة (ومقرها مركز حوش عيسى)

الدائرة السادسة (ومقرها مركز الدلنجات)

الدائرة التاسعة (ومقرها كوم حماده).

الهيئة الوطنية للانتخابات النتيجة النهائية لانتخابات مجلس النواب الأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة المرشحين جولة الإعادة

