الزراعة" تكشف عن أبرز جهود وانشطة المركزي لمتبقيات المبيدات خلال عام 2025

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن أن المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، التابع لمركز البحوث الزراعية، قد استقبل خلال عام 2025، أكثر من 395 ألف عينة من السلع الغذائية من الجهات الرقابية أو العملاء، تم تحليلها بالأقسام المختلفة بالمعمل وإصدار النتائج الخاصة بها.



يأتي ذلك وفقا لتقرير رسمي حول أبرز جهود المعمل خلال عام 2025، في إطار توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت إشراف الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية لدعم العاملين بالقطاع الزراعي وقطاع الصناعات الغذائية، والمساهمة في دعم الصادرات المصرية من المنتجات ذات الأصل النباتي والحيواني.



وقالت الدكتورة هند عبداللاه مدير المعمل، أنه تم خلال عام 2025، تحليل عينات للصادرات من السلع الغذائية تخطت 61 ألف عينة تقريبًا، فضلا عن تحليل عينات للواردات من السلع الغذائية بلغت أكثر من 79 عينة تقريبًا، إضافة إلى تحليل عينات سلع غذائية للعملاء بلغت أكثر من 234 ألف عينة تقريبًا بأكثر من 60% من العينات الواردة للمعمل، كما تم فحص أكثر من 21 ألف عينة تقريبًا لمشروع الرصد الوطني، ليصل إجمالي عدد العينات التي تم تحليلها بانتهاء هذا العام 395 ألف عينة تقريبًا.

أعلنت مدير المعمل عن نجاح تجديد حزمة متكاملة من الاعتمادات الدولية والمحلية، مما يعكس ريادة المعمل في تطبيق معايير الجودة العالمية، حيث تم تجديد اعتماده من المجلس الوطني للاعتماد "EGAC" وهيئة الاعتماد الأمريكية "A2LA" طبقاً للمواصفة الدولية ISO 17025/2017 لكل من المقر الرئيسي وفرع الإسماعيلية، وذلك للعامين الرابع والثالث على التوالي، بالتوازي مع تجديد اعتماد وحدة اختبارات الكفاءة المعملية (PT Unit) وفقاً لمواصفة الأيزو 17043:2010.

وعلى صعيد النظم الإدارية والبيئية، قالت ان المعمل نجح في الحفاظ على شهادتي الصحة والسلامة المهنية ISO 45001 وإدارة البيئة ISO 14001، كما واصل مركز التدريب التابع للمعمل (كيوكاب) تميزه بتجديد شهادتي ISO 9001:2015 لنظام إدارة الجودة وISO 21001:2018 لإدارة جودة المنشآت التعليمية للعام الرابع توالياً، بالإضافة إلى تجديد منح الأيزو لنظام إدارة الجودة للشؤون المالية والإدارية بالمعمل للعام الثاني.

وتابعت انه، تم تجديد اعتماد المعمل من وزارة الزراعة الإندونيسية بقرار رسمي حتى عام 2028 كجهة معتمدة لتحليل كافة المنتجات الزراعية المصدرة إلى إندونيسيا، وهو ما أكدت مدير المعمل أنه يمثل تجسيداً لرؤية المركز المستقبلية في الالتزام بأعلى المعايير الدولية لضمان سلامة الغذاء وتنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية.

وأوضحت مدير المعمل أنه تم خلال العام ذاته استقبال أكثر من 12 زيارة دولية شملت وفوداً رفيعة المستوى من دول عربية وأفريقية وآسيوية، بالإضافة إلى دول من أوروبا وأمريكا اللاتينية، مما يعكس الثقة المتنامية في المنظومة الرقابية المصرية وقدرتها على تلبية المعايير العالمية، لافتة إلى أنه تم استقبال وفوداً فنية من دولتي الدومينيكان وبيرو للاطلاع على أحدث التقنيات المتبعة في فحص الملوثات، وهي الخطوات التي تكللت بالتنسيق لفتح الأسواق أمام محاصيل الموالح والفراولة، كما عزز المعمل من ريادته القارية باستضافة برامج تدريبية دولية ضمت متدربين من 12 دولة أفريقية بالتعاون مع المركز الدولي المصري للزراعة، فضلاً عن استقبال وفود من تشاد وجنوب أفريقيا وممثلي مبادرة التعاون الكوري الأفريقي (KAFACI) لتعزيز الأمن الغذائي والزراعة المستدامة.

وتابعت أنه تم أيضا استقبال وزير الزراعة اللبناني، وسفير أوزبكستان بالقاهرة لبحث تعزيز البحث العلمي الزراعي، بالإضافة إلى وفود علمية من العراق والأردن تخصصت في دراسة نظم توكيد الجودة، وهو ما تزامن مع زيارة تقييمية هامة لبعثة المفوضية الأوروبية التي راجعت منظومة الرقابة على الصادرات المصرية المتوجهة للاتحاد الأوروبي، ذلك بالإضافة إلى استقبال وفود تقنية من الصين وكوريا الجنوبية.

وقالت عبداللاه ان مركز التدريب التابع للمعمل خلال عام 2025 ، قد نظم أكثر من 12 برنامج تدريب دولي لأكثر من 40 متخصص من دول عربية وأفريقية من تونس، العراق، الجزائر، الأردن، موريتانيا، الكاميرون، تنزانيا في مجالات متبقيات المبيدات، العقاقير البيطرية ومضافات وجودة الأغذية، الملوثات العضوية الثابتة، العناصر الثقيلة، فضلا عن تنظيم عدة برامج تدريب محلي وبرامج تدريب صيفي وزيارات للجامعات المصرية المختلفة وتدريب مفتشين من هيئة سلامة الغذاء، والإدارة المركزية للحجر الزراعي لأكثر من 430 متدرب من أهم هذه البرامج برنامج تدريبي بعنوان "الكشف عن الغش فى عسل النحل" لكيميائيين بمصانع عسل النحل بالغربية فى والمنظمة من قبل منظمة اليونيدو بالتعاون مع قطاع الإرشاد الزراعى.

وأشارت إلى قيام المعمل خلال عام 2025 بتنظيم أكثر من 15 ورشة عمل للمحاصيل التصديرية والمنتجات الغذائية المختلفة بالتعاون مع شركائه من الجهات المختلفة مثل المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، المجلس التصديري للصناعات الغذائية، غرفة الصناعات الغذائية، جمعية "هيا"، جمعية كروب لايف مصر ، وبمشاركة الإدارة المركزية للحجر الزراعي، بمشاركة أكثر من 1500 ممثل لشركات الإنتاج والتصدير للمنتجات الغذائية، من أهم هذه الورش التي تم تنظيمها لمحاصيل الطماطم والبطاطس والفراولة والموالح بمحافظات الشرقية، الدقهلية، الغربية، الإسماعيلية، منطقة النوبارية. المنيا كما تم عمل بروتوكولات تعاون وتعاقدات جديدة لأكثر من 15 جهة وشركة في مجال إنتاج وتصدير المنتجات الغذائية.

وأكدت مدير المعمل المشاركة أيضا خلال عام 2025 في العديد من الفعاليات الهامة، حيث شارك بالحضور في أكثر من 40 فعالية مختلفة ما بين ورش عمل ومؤتمرات والمشاركة في حضور اجتماعات مع منظمات دولية منها حضور الاجتماع الإفتراضى بالدورة الثامنة والأربعين لهيئة الدستور الغذائى (الكودكس) والمنظمة بالتعاون بين كل من منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) ومنظمة الصحة العالمية، كما شارك بإلقاء محاضرة بالمؤتمر الدولي السابع لمعهد بحوث وقاية النباتات "حلول ابتكارية لتعزيز الصحة النباتية".



وقال أن تلك المشاركات شملت أيضا إلقاء محاضرة فى مجال "متبقيات المبيدات فى التمور" بمحافظة الوادى الجديد وذلك فى إطار ورشة العمل المنظمة من قبل اليونيدو ومشروع تجارة، وإلقاء محاضرة في مجال "متبقيات المبيدات النباتات الطبية والعطرية" بمحافظة أسيوط وذلك فى إطار ورشة العمل المنظمة من قبل اليونيدو ومشروع تجارة، فضلا عن المشاركة فى فاعليات معرض فوود أفريكا ومعرض باك بروسيس كأحد أكبر المعارض المهتمة بمجال سلامة الغذاء.



وأكدت عبداللاه مشاركة المعمل أيضا في فاعليات "المنتدى الثانى لكبار مسئولى السلطات الرقابية المختصة بسلامة الغذاء بأفريقيا، والمنظم من قبل الهيئة القومية لسلامة الغذاء على هامش فعاليات معرض فوود أفريكا.

وقالت انه استكمالا لدور المعمل البحثي والعلمي تم نشر أكثر من 15 بحث بمجلات علمية دولية ومؤتمرات دولية بالإضافة إلى الإشراف على مشروعات التخرج لطلاب الجامعات الخاصة وأيضاً المشاركة في الإشراف على رسائل الماجستير والدكتوراه وترقيات بعض أعضاء هيئة البحوث إلى درجات باحث أول ورئيس بحوث، كما تم تنظيم والمشاركة في أكثر من 14 برنامج تدريب محلي ودولي لزيادة رفع كفاءة العاملين بالمعمل. وخلال عام 2025.

العناصر الثقيلة



وفي إطار استكمال خطة التطوير بالمعمل، أوضحت انه تم إضافة عدد (3) جهاز الفصل الكروماتوجرافى المتصل بمطياف الكتلة الغازى (GC-Ms/Ms) بمجموعة عمل متبقيات المبيدات بالمقر الرئيسي للمعمل وفرع الإسماعيلية، كما تم إضافة عدد 3 أجهزة ميكروويف بقسم العناصر الثقيلة، وفرن حراري بفرع الإسماعيلية، وذلك فى إطار زيادة القدرة الإستيعابية للمعمل.