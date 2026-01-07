كفر الشيخ.. حملة موسعة لتمهيد الطرق بقرى الجزيرة الخضراء| صور

أعلن اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، بدء تنفيذ حملة موسعة لتمهيد ورفع كفاءة وتسوية ونظافة الطرق بقرى الجزيرة الخضراء بمركز مطوبس.

جاء ذلك ضمن مبادرتي «تأهيل الطرق» و«كفر الشيخ نظيفة»، وذلك باستخدام معدات التدخل السريع بالديوان العام للمحافظة، ومعدات الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطوبس، في إطار خطة المحافظة الشاملة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

قال محافظ كفر الشيخ، إن الحملة تستهدف إحداث نقلة نوعية حقيقية في حالة الطرق، وتيسير الحركة المرورية، وتحسين المظهر الحضاري، مضيفًا أن الأعمال مستمرة دون توقف حتى الانتهاء الكامل من تأهيل ورفع كفاءة وتسوية وتمهيد ونظافة الطرق بقرى الجزيرة الخضراء.

أوضح محافظ كفر الشيخ، أن المحافظة تتحرك وفق رؤية واضحة تستهدف تحسين جودة الحياة للمواطنين، قائلًا: «لا تهاون في مستوى الخدمات المقدمة للمواطن، وملف الطرق والنظافة يأتي على رأس أولوياتنا، ونعمل ميدانيًا بروح الفريق الواحد لتحقيق نتائج ملموسة يشعر بها المواطن على أرض الواقع».

أكد محافظ كفر الشيخ، أن المحافظة لن تدخر جهدًا في تحسين مستوى النظافة والطرق بكافة المراكز والمدن، تحقيقًا لتطلعات المواطنين في بيئة نظيفة وطرق آمنة تليق بأهالي كفرالشيخ.