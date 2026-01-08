لشراء سيارة جديدة يجب أن تقوم بتحديد ميزانيتك واحتياجاتك ، وبعدها يتم البحث والمقارنة بين الموديلات والأسعار، وبعد تحديد طراز السيارة يجب أن تقوم بتجربة قيادة شاملة .

إرشادات هامة لشراء سيارة جديدة

وبعدها يتم التفاوض بحكمة على السعر، ويجب أن تتم مراجعة كل تفاصيل العقد والأوراق قبل الشراء لضمان الحصول على صفقة سليمة .

- إرشادات مهمة لشراء سيارة جديدة :

إرشادات هامة لشراء سيارة جديدة

- حدد ميزانيتك

يجب معرفة المبلغ الذي يمكنك إنفاقه بشكل في شراء السيارة، ويجب مراعاة التكاليف الإضافية من ضمنها، التأمين والصيانة.

حدد احتياجاتك

فكر في حجم السيارة، وعدد المقاعد، ونوع الاستخدام سواء كان عائلي أو يومي أو رياضي، ويجب معرفة المميزات الضرورية، لتجنب دفع أموال في كماليات لا تحتاجها.

إرشادات هامة لشراء سيارة جديدة

ابحث جيداً

ابحث عن موديل السيارة الذي يناسبك والمواصفات التي تحتاج إليها، ويجب قرأ المراجعات، ومعرفة سمعة الشركة المصنعة وخدمات ما بعد البيع.

قارن الأسعار

قم بزيارة عدة وكالات لمقارنة الأسعار والعروض، وذلك حتي تستفيد من أقل سعر بيع للسيارة .

اطلب تجربة القيادة

إرشادات هامة لشراء سيارة جديدة

لا تتردد في قيادة السيارة لفترة كافية للتأكد من راحتها ومناسبتها لك، واختبر الفرامل والتسارع، والرؤية، وسهولة الاستخدام.

فحص الأوراق

تأكد من أن مواصفات السيارة في الإعلان مطابقة للواقع، واطلب معلومات عن تاريخ الصيانة حتى لو جديدة، وتحقق من وجود الأدوات الأساسية.

تفاوض بذكاء

إرشادات هامة لشراء سيارة جديدة

توقع أن يكون هناك مجال للتفاوض على السعر النهائي، واستند إلى بحثك.

راجع العقد بدقة

تأكد من وضوح بند موعد التسليم في حال تأخر الوكيل، وأن كل شيء متفق عليه ومدون في العقد، مع ضمان استرداد أموالك.

تحقق عند الاستلام

إرشادات هامة لشراء سيارة جديدة

عند استلام السيارة تأكد من عدم وجود أي خدوش، وأن جميع المكونات موجودة وتعمل بشكل صحيح.

القيادة الأولى

قد القيادة بحذر في الأيام الأولى للتعود على السيارة، ويجب عدم الضغط بشدة على الدواسات حتى تعمل الفرامل والإطارات بكفاءتها الكاملة.