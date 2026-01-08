قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بدعوى عدم خدمة مصالح أمريكا.. ترامب يأمر بالانسحاب من 66 منظمة دولية
وزير الطاقة الأمريكي: جميع عائدات فنزويلا النفطية تخضع لسيطرة الولايات المتحدة
استعد لـ رمضان من الآن.. 4 عبادات أجرها مثل ثواب قيام الليل داوم عليها
الرقابة المالية: 140 مليار جنيه تمويلات لنشاط التأجير التمويلي في 10 أشهر
سوق المستعمل.. سعر ومواصفات جيلي إمجراند ‏EC7‎‏ موديل 2014 ‏
اشتباكات في مينيابوليس بعد حادث إطلاق نار مرتبط بوكالة الهجرة الأمريكية
باتريس لومومبا .. مشجع الكونغو يجسد رمز الحرية في مدرجات إفريقيا
80 غرزة في وجهها.. سيدة تكشف تفاصيل تعدي زوجها المدمن عليها
ترامب يقترح رفع ميزانية الدفاع إلى 1.5 تريليون دولار في 2027
نائب ترامب: يمكن لفنزويلا بيع النفط إذا كان يخدم الولايات المتحدة فقط
مواعيد صرف منحة العمالة غير المنتظمة يناير 2026 وقيمتها وشروط الاستحقاق
محمد بركات: منتخب مصر حقق المطلوب أمام بنين والتأهل كان مستحقًا
تكنولوجيا وسيارات

إرشادات مهمة لشراء سيارة جديدة ؟

إبراهيم القادري

لشراء سيارة جديدة يجب أن تقوم بتحديد ميزانيتك واحتياجاتك ، وبعدها يتم البحث والمقارنة بين الموديلات والأسعار، وبعد تحديد طراز السيارة يجب أن تقوم بتجربة قيادة شاملة .

وبعدها يتم التفاوض بحكمة على السعر، ويجب أن تتم مراجعة كل تفاصيل العقد والأوراق قبل الشراء لضمان الحصول على صفقة سليمة .

- إرشادات مهمة لشراء سيارة جديدة  :

- حدد ميزانيتك

يجب معرفة المبلغ الذي يمكنك إنفاقه بشكل في شراء السيارة، ويجب مراعاة التكاليف الإضافية من ضمنها، التأمين والصيانة.

حدد احتياجاتك

فكر في حجم السيارة، وعدد المقاعد، ونوع الاستخدام سواء كان عائلي  أو يومي أو رياضي، ويجب معرفة المميزات الضرورية، لتجنب دفع أموال في كماليات لا تحتاجها.

ابحث جيداً

ابحث عن موديل السيارة الذي يناسبك والمواصفات التي تحتاج إليها، ويجب قرأ المراجعات، ومعرفة سمعة الشركة المصنعة وخدمات ما بعد البيع.

قارن الأسعار

قم بزيارة عدة وكالات لمقارنة الأسعار والعروض، وذلك حتي تستفيد من أقل سعر بيع للسيارة .

اطلب تجربة القيادة

لا تتردد في قيادة السيارة لفترة كافية للتأكد من راحتها ومناسبتها لك، واختبر الفرامل والتسارع، والرؤية، وسهولة الاستخدام.

فحص الأوراق 

تأكد من أن مواصفات السيارة في الإعلان مطابقة للواقع، واطلب معلومات عن تاريخ الصيانة حتى لو جديدة، وتحقق من وجود الأدوات الأساسية.

تفاوض بذكاء

توقع أن يكون هناك مجال للتفاوض على السعر النهائي، واستند إلى بحثك.

راجع العقد بدقة

تأكد من وضوح بند موعد التسليم في حال تأخر الوكيل، وأن كل شيء متفق عليه ومدون في العقد، مع ضمان استرداد أموالك.

تحقق عند الاستلام

عند استلام السيارة تأكد من عدم وجود أي خدوش، وأن جميع المكونات موجودة وتعمل بشكل صحيح.

القيادة الأولى

قد القيادة بحذر في الأيام الأولى للتعود على السيارة، ويجب عدم الضغط بشدة على الدواسات حتى تعمل الفرامل والإطارات بكفاءتها الكاملة. 

