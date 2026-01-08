بعد قليل.. سارة خليفة تعود لقفص الاتهام في قضية المخدرات الكبرى

تستأنف محكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس، محاكمة الإعلامية سارة خليفة و27 آخرين في قضية تصنيع المخدرات الكبرى لاستكمال مرافعة الدفاع.

وتلا ممثل النيابة العامة أمر الإحالة، حيث أكد أن التحقيقات أثبتت أن سارة خليفة وآخرين وفروا المكان، وسهلوا المعدات، وتبادلوا الرسائل، والمبالغ، والتحركات المشبوهة، وظهر ذلك في التسجيلات، وفي المضبوطات، وفي فحوص المعمل الكيماوي، وفي حرز المواد المخدرة التي لا تقبل التشكيك.

تقدم خلال الجلسة الماضية، محامي المتهمة سارة خليفة بطلب لعرض ورقة تتضمن صورًا فوتوغرافية أمام ضابط التحريات، موضحًا أنها قد تساهم في إعادة تقييم موقف موكلته والمتهم الخامس بالقضية.

كانت التحقيقات قد كشفت عن تكوين المتهمين تنظيمًا إجراميًا يهدف لتصنيع مواد مخدرة مُخلقة والاتجار بها، وذلك عبر استيراد المواد الخام من خارج البلاد، وتوزعت الأدوار بينهم ما بين الجلب والتصنيع والترويج، واتخذوا من أحد العقارات السكنية مقرًا لتخزين وتصنيع المواد المخدرة.