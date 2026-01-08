عراقجي: الاحتلال ينتهك دوما اتفاقات وقف إطلاق النار ولا يلتزم بها

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن الاحتلال ينتهك دوما اتفاقات وقف إطلاق النار ولا يلتزم بها، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

ووصل منذ قليل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إلى مطار بيروت مشيرا إلى أن الهدف من زيارة لبنان بحث مختلف القضايا الإقليمية والعالمية مع المسؤولين اللبنانيين.



وقال عراقجي في تصريحات له: “منطقتنا تواجه حاليا تهديدات جمة لم يسبق لها مثيل و الكيان الصهيوني ينتهك التزاماته التي نص عليها اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان وسأجري مباحثات مع رؤساء الجمهورية والنواب والوزراء ووزير الخارجية في لبنان”.



وأضاف عراقجي: "نهدف من خلال هذه الزيارة لتعزيز العلاقات القائمة بين إيران ولبنان وسأبحث أوجه التعاون المشترك في مختلف المجالات خلال زيارتي إلى لبنان”.







