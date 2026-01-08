انقاذ 5 سيدات انقلبت بهم مركب صيد ورئيس المدينة يطمئن عليهم.. صور

شهدت جزيرة ابو نشابة التابعة لمركز السادات في محافظة المنوفية انقلاب مركب صيد بها 5 سيدات بالقرب من الشاطئ بعد استقلالهم المركب للذهاب الي عملهم.

حيث فوجئت السيدات اثناء استقلالهن المركب بعدم توازنه وانقلابه في النيل بالقرب من الشاطئ وتمكن الاهالي والصيادين من انقاذهن.

كما تبين عدم وجود اي اصابات او وفيات بين السيدات وتم اخراجهن وعودتهن لمنزلهم.

وانتقل صفوت معوض بحيري رئيس مركز ومدينة السادات للإطمئنان علي السيدات وتبين انهم في حالة صحية جيدة.

واكد الاهالي، ان السيدات والرجال يستقلوا مراكب الصيد يوميا من اجل الذهاب الي الجانب الاخر للعمل في المزارع.